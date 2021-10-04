聽新聞
test
0:00 / 0:00
2021草皮曬被藝術節登場 拼布作品融合建築
2021草皮曬被藝術節在淡水滬尾藝文休閒園區登場，今年主題是看見淡水在鬱金香，今年就有將近80位老師及學生，帶著大大小小的拼布作品，共展出500多件作品，而且更全台首創河景陽台曬被展示，把酒店面海的27間房間陽台披上拼布作品形成非常特別景色。
拼布藝術源自於歐美，過去拼布是為了製做衣服或是被子，如今逐漸走向裝飾性和藝術創作。
滬尾藝文休閒園區執行長莊珠瑩表示，今年獨創「立式」曬被，把將捷金鬱金香酒店的白色建築體為畫布，披上色彩繽紛美麗的拼布，加上下午的3000坪草皮曬被搭配夕陽美景，希望透過拼布創作者走出戶外展示、分享彼此作品，讓民眾可與拼布作品近距離接觸進行打卡拍照，欣賞創作者手工精湛細膩的作品。
淡水區長巫宗仁表示，曬被節讓市民欣賞到不同的藝術，把藝術與大自然融合，這是一個非常有趣的節慶活動，希望未來可以擴大推廣，結合地景藝術，讓更多人看到淡水的美，也感受到在地滿滿的藝術內涵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言