2021草皮曬被藝術節登場 拼布作品融合建築

2021草皮曬被藝術節在淡水滬尾藝文休閒園區登場，今年主題是看見淡水在鬱金香，今年就有將近80位老師及學生，帶著大大小小的拼布作品，共展出500多件作品，而且更全台首創河景陽台曬被展示，把酒店面海的27間房間陽台披上拼布作品形成非常特別景色。

拼布藝術源自於歐美，過去拼布是為了製做衣服或是被子，如今逐漸走向裝飾性和藝術創作。

滬尾藝文休閒園區執行長莊珠瑩表示，今年獨創「立式」曬被，把將捷金鬱金香酒店的白色建築體為畫布，披上色彩繽紛美麗的拼布，加上下午的3000坪草皮曬被搭配夕陽美景，希望透過拼布創作者走出戶外展示、分享彼此作品，讓民眾可與拼布作品近距離接觸進行打卡拍照，欣賞創作者手工精湛細膩的作品。

淡水區長巫宗仁表示，曬被節讓市民欣賞到不同的藝術，把藝術與大自然融合，這是一個非常有趣的節慶活動，希望未來可以擴大推廣，結合地景藝術，讓更多人看到淡水的美，也感受到在地滿滿的藝術內涵。