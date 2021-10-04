重陽禮金發放免群聚 瑞芳區選匯款達9成3

重陽節將近，長者可以領取今年的重陽禮金，以往可能長者會到公所排隊領取或是由里長親自送到府上，不過，今年因為疫情的關係，為了減少群聚，許多長者也都改為申請匯款的方式，今年瑞芳區重陽禮金採用匯款的比例高達93.4%，只有部分人採用領取現金。

若是採用匯款的方式，禮金已在9/24日匯入帳戶，現金領取的民眾，從10/2日起在公所一樓可以領取，今年共有502位長輩採用現金領取，目前現金領取發放比例大約3成，請長者們於12/12日前，前往公所領取，超過時間需要前往新北市政府社會局領取，領取時間到12/30日止。

瑞芳區公所主任秘書童冠璋表示，這次瑞芳區的重陽禮金匯款比例高達93.4%，有502位長者採用現金領取，在10/2當天發放了約150人，請民眾領取記得攜帶身分證還有印章，也呼籲民眾盡量採用匯款方式，既省時又方便。

現場有民眾就進行申請明年採用匯款的方式，這樣以後就不需要再跑一趟公所領取，不但節省時間，也不需要排隊，還有群聚的風險，請長者們多採用匯款方式，讓重陽禮金領取更輕鬆。