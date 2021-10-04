金山中山溫泉公園有缺失 地方盼啟用前改善

金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫，獲得內政部營建屬城鎮之心工程計畫補助，近來幾乎完工，就待疫情趨平穩後啟用開放，不過當地里長建議需要改善之處，為此市議員白珮茹也來到公園關心缺失處，督促相關局處應在啟用前逐項改善完畢。

大同里長許振煌說，新的中山溫泉公園可以說是擁有讓人耳目一新的全新樣貌，流水、綠地還有泡腳池空間，不過卻也發生原本不會積淹水的溫泉路2巷，現在幾乎每逢下雨就會積淹水，民宅苦不堪言，公所還每到雨天就得加派抽水車來改善，還有公園內排水孔也會被造景用的木屑堵塞，以及公園尚未開放水流靜止導致優養化以及氣味問題，希望透過這一次的會勘進行檢討改善。

市議員白珮茹表示，希望耗費多時與經費的中山溫泉公園，能夠在啟用開放後，成為遊客喜愛來、舒適的休憩空間，更加也要是當地居民所驕傲的地方景點、家門前的美麗公園，因此也督促相關各局處應加緊在開放前逐項改善完畢，讓中山溫泉公園成為金山舒適的旅遊觀光新亮點。