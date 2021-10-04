花350萬元做柯文哲執政特輯 北市急澄清：不是內宣

台北市議會今進行民政部門質詢，台北市議員吳沛憶指出，台北市長柯文哲明年最後1年任期，但北市府秘書處增加了1筆新聞發布預算350萬元，要做柯任內市政8年特輯，相當於是增加5成的經費，「過去沒有人做過此種市長畢業特輯」。北市府祕書長陳志銘表示，這不是內宣，並允諾會在柯文哲總質詢前，對議員提供初步規劃。

吳沛憶指出，明年預算書中，秘書處新增1筆新聞發布預算350萬元，等於增加5成預算，這是要做什麼？是要開假新聞記者會來批評議員嗎？

吳沛憶表示，市政8周年紀念特輯「很奇怪」，台北市自有直轄市以來是27年，這8周年是從哪1年開始算，陳志銘回說，是柯市長任內。更令吳質疑，所以是柯市長執政8周年紀念，過去有此慣例嗎？過去有編350萬嗎？這跟柯市長標榜節省經費理念很不符合，向來市長都反對「大內宣」。

陳志銘表示，過去不曉得有沒有做，接著又坦承，過去應該都沒做；只是覺得台北這8年發生的改變，應該要把它歷史留下來。這不是內宣，不是這意思。是記錄這8年台北市做了那些改變，會做影片、相片收集、改變前後相片對照。陳並允諾會在柯文哲總質詢前，對議員提供初步規劃。