KTV北市防疫指引 黃珊珊：消費者須帶手機、包廂實聯制

中央流行疫情指揮中心宣布明天起開放KTV、電子遊戲場等娛樂場所，台北市副市長黃珊珊表示，北市府一直在等中央經濟部的防疫相關指引，不過北市府今天上午市長室會議也決議，包括除了KTV要實名制，北市府也會要求每個包廂也都要貼上QR code，落實實聯制，至於民眾要唱KTV等要帶手機，沒帶業者可以禁止消費者進入，警察稽查時，也會確實稽查實聯制。

黃珊珊說，KTV、電子遊戲場等娛樂場所開放日期後，北市府就會讓業者提出復業申請，前提是要先有公安申報、消防安全檢查合格，還有相關表單、切結項目要符合規定，才會核准復業。

黃珊珊說，重點是中央細則出來，北市府會滾動調整，這段期間，台北市的公安聯合稽查也不斷執行，目前幾乎所有KTV都檢查一遍了。