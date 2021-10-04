聽新聞
test
0:00 / 0:00
KTV北市防疫指引 黃珊珊：消費者須帶手機、包廂實聯制
中央流行疫情指揮中心宣布明天起開放KTV、電子遊戲場等娛樂場所，台北市副市長黃珊珊表示，北市府一直在等中央經濟部的防疫相關指引，不過北市府今天上午市長室會議也決議，包括除了KTV要實名制，北市府也會要求每個包廂也都要貼上QR code，落實實聯制，至於民眾要唱KTV等要帶手機，沒帶業者可以禁止消費者進入，警察稽查時，也會確實稽查實聯制。
黃珊珊說，KTV、電子遊戲場等娛樂場所開放日期後，北市府就會讓業者提出復業申請，前提是要先有公安申報、消防安全檢查合格，還有相關表單、切結項目要符合規定，才會核准復業。
黃珊珊說，重點是中央細則出來，北市府會滾動調整，這段期間，台北市的公安聯合稽查也不斷執行，目前幾乎所有KTV都檢查一遍了。
黃珊珊提到，北市府會要求KTV的每個包廂，都要有確實實聯制或實名制，包括簡訊實聯制或台北通都通用。另外，台北市也要求民眾到KTV等都需要帶手機，沒帶，業者可以禁止消費者進入，飲食也要求業者要配合，這四類場所台北市約有20至30家，北市府已經一家一家輔導。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言