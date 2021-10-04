快訊

發現溫度和觸感的受體 美國2學者獲諾貝爾醫學獎

放寬防疫卻沒講細節 新北議員呼籲中央說清楚

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北市議員江怡臻認為中央公布解封項目有些不明確，希望中央能把細節說清楚。圖／江怡臻提供
新北市議員江怡臻認為中央公布解封項目有些不明確，希望中央能把細節說清楚。圖／江怡臻提供

中央今天宣布自明天起多項鬆綁措施，包括餐飲不限隔板或社交距離、開放離桌敬酒與恢復繞境等宗教活動。但新北市議員江怡臻認為，中央雖放寬部分規定，但細節仍不清楚，希望地方能把漏洞補起來，提供更明確指引。

江怡臻表示，現在新北市疫苗第2劑覆蓋率才1成多，質疑是否有過低現象。衛生局長陳潤秋回應，疫苗施打速度都是看中央疫苗配發狀況，有些縣市高是因為有部分疫苗專案施打，大致上各縣市差距不大。

對於這次中央公布放寬項目，江怡臻提到，如果登山能像中央所說不必戴口罩，那是否腳踏車、跑步、打網球等活動，也會是下一步鬆綁對象。

陳潤秋回應，有關解封措施，會等中央公文來之後，地方防疫指引細項才會出來，指引如果沒問題就會放寬，但吃飯時會有飛沫，如要拿掉隔板還是離遠一點比較安全，至於戶外活動是否拿掉口罩，會根據中央只是跟專家討論後再進一步開放。

疫苗 口罩 新北 衛生局

延伸閱讀

恩主公誤打未稀釋BNT原因 新北市10月3日公布調查結果

綠委轟中央數位券「笑掉大牙」 新北議員：黨意和民意脫離

衛生局承諾調查恩主公出包事件 本周可望有結果

誤打BNT原液！侯友宜責成醫院健康監測 恩主公未改善就延懲處

相關新聞

花350萬元做柯文哲執政特輯 北市急澄清：不是內宣

台北市議會今進行民政部門質詢，台北市議員吳沛憶指出，台北市長柯文哲明年最後1年任期，但北市府秘書處增加了1筆新聞發布預算...

KTV北市防疫指引 黃珊珊：消費者須帶手機、包廂實聯制

中央流行疫情指揮中心宣布明天起開放KTV、電子遊戲場等娛樂場所，台北市副市長黃珊珊表示，北市府一直在等中央經濟部的防疫相...

北市鬆綁游泳池指引 但仍禁止三溫暖、烤箱等設施

今天本土連續五天加零，台北市從9月27日起連續零本土確診。台北市長柯文哲今天也進一步宣布鬆綁北市游泳池營運指引及運動賽事...

因公染疫清潔員欲申請職災遭踢皮球 北市：可勞資協調

國內本土疫情爆發後，至少有8名大眾運輸清潔員染疫，有外包清潔員染病後幾度病危，家屬協助申請職災，卻遭各單位互踢皮球，該清...

金山中山溫泉公園有缺失 地方盼啟用前改善

金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫，獲得內政部營建屬城鎮之心工程計畫補助，近來幾乎完工，就待疫情趨平穩後啟用開放，不過當地里長建議需要改善之處，為此市議員白珮茹也來到公園關心缺失處，督促相關局處應在啟用前逐項改善完畢。

重陽禮金發放免群聚 瑞芳區選匯款達9成3

重陽節將近，長者可以領取今年的重陽禮金，以往可能長者會到公所排隊領取或是由里長親自送到府上，不過，今年因為疫情的關係，為了減少群聚，許多長者也都改為申請匯款的方式，今年瑞芳區重陽禮金採用匯款的比例高達93.4%，只有部分人採用領取現金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。