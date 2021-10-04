放寬防疫卻沒講細節 新北議員呼籲中央說清楚

中央今天宣布自明天起多項鬆綁措施，包括餐飲不限隔板或社交距離、開放離桌敬酒與恢復繞境等宗教活動。但新北市議員江怡臻認為，中央雖放寬部分規定，但細節仍不清楚，希望地方能把漏洞補起來，提供更明確指引。

江怡臻表示，現在新北市疫苗第2劑覆蓋率才1成多，質疑是否有過低現象。衛生局長陳潤秋回應，疫苗施打速度都是看中央疫苗配發狀況，有些縣市高是因為有部分疫苗專案施打，大致上各縣市差距不大。

對於這次中央公布放寬項目，江怡臻提到，如果登山能像中央所說不必戴口罩，那是否腳踏車、跑步、打網球等活動，也會是下一步鬆綁對象。

陳潤秋回應，有關解封措施，會等中央公文來之後，地方防疫指引細項才會出來，指引如果沒問題就會放寬，但吃飯時會有飛沫，如要拿掉隔板還是離遠一點比較安全，至於戶外活動是否拿掉口罩，會根據中央只是跟專家討論後再進一步開放。