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新北兒少保護案輔導率六都最低 新北：計算方式不同

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府都有積極處理兒少案件，只是社會局以多種方式分頭執行輔導，與中央算法不同，才會出現「親職教育輔導」執行率較低的情形。記者張睿廷／攝影
新北市府都有積極處理兒少案件，只是社會局以多種方式分頭執行輔導，與中央算法不同，才會出現「親職教育輔導」執行率較低的情形。記者張睿廷／攝影

新北市議員李倩萍今日在議會質詢時表示，新北平均每年有上萬件兒少安全保護通報案，照理說，後續應執行「親職教育」，但新北執行率卻在六都中敬陪末座，僅有54%，甚至有危險案件沒提出「家庭處遇計畫」來保護。新北市社會局長張錦麗表示，新北的「親職教育」採分工合作，有時會派員到宅，有些轉介衛生所、醫院門診，但這些都沒算到數據中，市府對每個案件都很重視。

中央與地方共同推動社會安全網計畫後，發現許多過去沒被察覺的兒少安全保護通報案，新北在近3年分別為1萬110件、1萬3451、1萬4543件，數字是逐年增加。

李倩萍認為，許多以往的黑數在建立社會安全網後都被找出，但最重要的是政府發現後如何處置，後端的行政作為如為監護人上課的「親職教育輔導」或「提報兒少保護計畫」等動作是否有無落實。

李倩萍指出，根據衛福部指出，在「親職教育輔導」上，全國平均執行率為82%，新北卻僅有54%，全國倒數，在六都中更是最後一名。另外，新北還有10件有立即性危險並應緊急安置的兒少案件超過3個月都未提報，質疑是否人力不足。

張錦麗指出，新北在執行不同案件的「親職教育輔導」時，都採用不同的處置方式，有些是專員到宅做親職教育，有的是轉介至衛生所、醫院或相關心理單位，這些數字都沒有算在衛福部公布的「親職教育輔導」列表中，所以才會有數字較低的情形發生，但並不代表市府沒有處理。

張錦麗表示，10件有立即性危險應緊急安置的兒少案件其實早就處置完成，會有這些數字出現，主要是行政問題，部分案件是因不同局處同時報案，在社會局解決問題後，沒有併案撤銷才會留在表單上，他們會在行政處理部分再做加強、檢討。

衛生所 衛福部 新北

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