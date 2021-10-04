專為教保人員打造 來新北玩具銀行透過遊戲學客語
新北市客家局跨界與教育局、社會局合作，自本月起到11月5日在玩具銀行舉辦「客幼師培力營」，內容專為教職與幼保人員設計，運用書本、手作與遊戲等，結合客語教學，讓教保人員能同時精進客語與教學能力。
客家局表示，這次營隊為每梯次15小時課程，內容包括介紹手指謠、DIY課程內容流程設計、簡易遊戲、分組小遊戲、童謠律動、遊戲設計分享，更加入文創設計及手作，認識客家精神，並藉由遊戲過程中，融入客語學習，課程分成5天、每天3節課進行。
客家局指出，這次以代間共學模式為基礎，希望客語成為家庭、學校與社區的溝通語言，也是國家重要語言之一，預計將有近20名教保人員參與，未來也將有更多跨局處合作計畫，盼新北能在語言保存的成績更亮眼。
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