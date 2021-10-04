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北市鬆綁游泳池指引 但仍禁止三溫暖、烤箱等設施

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市從9月27日起連續零本土確診。台北市長柯文哲今天也進一步宣布鬆綁北市游泳池營運指引及運動賽事。圖／引用直播
台北市從9月27日起連續零本土確診。台北市長柯文哲今天也進一步宣布鬆綁北市游泳池營運指引及運動賽事。圖／引用直播

今天本土連續五天加零，台北市從9月27日起連續零本土確診。台北市長柯文哲今天也進一步宣布鬆綁北市游泳池營運指引及運動賽事。柯文哲說，不管選手或裁判，只要打過一劑疫苗超過14天；或以前確診過、六個月內應該有抗體；還有如果不打疫苗，就是七天內PCR或快篩陰性，三項有一樣，比賽就可以不用戴口罩

柯文哲說，台北市進一步鬆綁游泳池的防疫規定，包括泳池容留人數為8平方公尺至多1個人，水質為PH7.2至7.8之間；餘氯應維持在1.0至1.5PPM之間，游泳上來之後還是要戴口罩。除了更衣室外，水療池、潛水池、ＳＰＡ、遊戲池等也開放。

北市府規定，使用更衣室應全程戴口罩，入池前、上岸後及離開淋浴間應該立即戴口罩，未戴口罩，應與他人保持至少2公尺社交距離，避免與人交談。淋浴間使用後要清消，並間隔交替使用。

至於游泳池營運還是禁止、不開放附屬設施，包括三溫暖、烤箱、蒸氣室。

對於運動比賽舉辦，柯文哲說，不管選手裁判，具有健康證明，得於防疫計畫中申請比賽期間不戴口罩，比賽如屬開放觀眾入場或有輔助陪伴者，其座位席應採梅花座並維持室內至少1.5公尺及室外1公尺社交距離，並報經主管機關核准後辦理。

口罩 北市 柯文哲

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