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因公染疫清潔員欲申請職災遭踢皮球 北市：可勞資協調

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
有外包清潔員因工作染疫想申請職災，卻遭各單位踢皮球。聯合報系資料照
有外包清潔員因工作染疫想申請職災，卻遭各單位踢皮球。聯合報系資料照

國內本土疫情爆發後，至少有8名大眾運輸清潔員染疫，有外包清潔員染病後幾度病危，家屬協助申請職災，卻遭各單位互踢皮球，該清潔員9月底病逝，公司仍不認為此屬職災，還強調必須「確認感染源」才能獲得勞保傷病、失能給付。台北市副市長蔡炳坤表示，勞工與雇主因職災補償有勞資爭議時，可向北市勞動局申請調解。

該染疫清潔工當時在疫情熱區捷運龍山寺站服務，因有一名疑似個案整天在站內逗留，到清潔員、站務員、畔派遣員、保全等5人陸續確診，該清潔員染疫後幾度病危，出院後仍因肺損傷後遺症一動就喘。

該清潔員女兒協助申請職災，但各單位互踢皮球，清潔員9月底病逝後，公司仍拒絕同意這屬於職災，並強調必須「確認感染源」，認定為職業病後才可獲得勞保傷病、失能給付。

針對市府勞災認定的標準及一般人如何自證感染源，蔡炳坤說明，第一，勞工若疑似因工作染疫，可向勞保局申請職災傷病給付，勞保局會透過相關委員會進行調查。

第二，當事人或家屬與雇主因職災補償發生勞資爭議，可向北市勞動局申請調解，勞動局會提供相關協助及法律諮詢。

職災 北市 疫情

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