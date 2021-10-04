北市游泳池開放水療與遊戲池 三溫暖仍禁止

重陽節將近，長者可以領取今年的重陽禮金，以往可能長者會到公所排隊領取或是由里長親自送到府上，不過，今年因為疫情的關係，為了減少群聚，許多長者也都改為申請匯款的方式，今年瑞芳區重陽禮金採用匯款的比例高達93.4%，只有部分人採用領取現金。

2021-10-04 18:08