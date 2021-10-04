北市游泳池開放水療與遊戲池 三溫暖仍禁止
北市府今天表示，游泳池開放水療池、SPA池、遊戲池等，但三溫暖、烤箱、蒸氣室依舊不開放，淋浴間使用後清消並間隔交替使用。
台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲宣布，游泳池開放水療池、SPA池、遊戲池等，不過附屬設施如三溫暖、烤箱、蒸氣室維持不開放。
柯文哲指出，上岸以後還是要戴口罩，並說口罩、保持社交距離等是為了保護自己與家人，不是為了避免被罰，民眾應隨身攜帶口罩再看狀況判斷，有需要就戴，「每天被追著問空曠的定義是什麼，很受不了」。
在運動比賽指引方面，北市府指出，運動比賽選手及裁判如具有「接種第一劑疫苗滿14天」、「確診康復證明或解除隔離通知書」及「7日內之居家快篩或PCR陰性」3項健康證明其中之一，可申請比賽期間不戴口罩；選手及裁判未上場期間、教練等工作人員應全程戴口罩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言