娛樂場所開放 柯文哲：最快當天給業者同意書

中央明天起開放部分休閒娛樂場所，台北市長柯文哲表示，等經濟部指引一出來，業者就能立刻送防疫計畫到市府，最快當天、最慢第2天就會同意業者開門迎客。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，市長柯文哲表示，10月5日起有條件開放部分休閒娛樂場所，包含KTV、電子遊藝場、麻將館等，不過經濟部的相關防疫措施指引還沒公布。

柯文哲表示，北市有準備，到時候等指引一出來，業者可馬上送防疫計畫到市府，最快當天、最慢隔天就會審查通過、發下同意書，讓業者開門營業。

副市長黃珊珊補充，娛樂場所各包廂需有專屬QR Code以落實實聯制，例如到KTV唱歌必須帶手機，否則業者有權禁止進入，警方也會嚴格稽查。

在進香團方面，黃珊珊說，台北市上一個有不明感染源的是9月27日，觀察期限是到10月10日，屆時再做相關後續開放。