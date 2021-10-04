480秒煙火幸福洋溢 大稻埕煙火節限額3千人進場

受新冠疫情影響，原訂農曆七夕舉辦的台北大稻埕煙火節，延至10月16日登場，由於疫情仍為二級管制，往年湧入8萬人潮的煙火節，今年將規定容留人數上限3千人，並採預約抽籤制，今年大稻埕煙火節秒數維持往年8分鐘、480秒，北市府表示，今年的大稻埕煙火施放，會讓民眾感受滿滿的幸福洋溢。

因疫情延期的大稻埕煙火節將於10月16日舉辦，今年主題為「自由戀、愛無限、2021大稻情人節煙火放閃」，北市觀傳局也邀請歌手魏如萱、曾沛慈、告五人等人浪漫開唱。

北市副市長蔡炳坤說，今年大稻埕煙火節活動限量3千人，採預約進場，10月7日將於台北通預約登記；登記至10月10日24時止，電腦程式會自動抽籤；系統會在10月12日上午10時將抽中的1500個名額(一人中籤、兩人同行)，逐序派送入場憑證至台北通優惠券票夾；10月16日晚間7時至9時活動在延平河濱公園登場。

蔡炳坤提醒，因應防疫，本次活動限量3000位民眾，以預約登記抽籤方式進場，民眾抽中活動當天也會贈送野餐墊，提醒參與現場活動民眾，還是要保持社交距離，全程戴口罩，活動現場不設市集攤位，場內禁止飲食（補充水分除外），現場亦將加派人員宣導民眾保持安全社交距離。

對於可能會有民眾想挑選好視野恐群聚？蔡炳坤表示，觀傳局會將每一塊可以坐的位置，有一個適當距離區隔，「保護自己、也保護別人」，相信人人心中有這樣的想法，就不會擠在一起，尤其北市府跨年晚會可以辦，就是計算過場地可以容納多少人。

北市觀傳局長劉奕霆表示，延平河濱公園場地寬闊，提醒活動是一人中籤兩人同仁，可能會爸爸媽媽中籤，想帶小朋友來，北市府提醒，一個人中籤還是僅有兩人可同行，野餐墊上就是兩個人，若是兩人帶著爸媽或小朋友來還是無法放行。

蔡炳坤表示，今年適逢台灣文化協會創立百年，為響其百年前所倡「自由戀愛」精神，活動以「自由戀‧愛無限」為主題，即日起至10月16日北市府觀光傳播局與在地商圈、產業聯手推出「與我的老派情人，大稻埕散步地圖」活動，集結32家大稻埕店家推出專屬優惠期間限定商品。