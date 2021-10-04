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憂興建活動中心會破壞長壽公園環境 民眾堅決反對

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
有民眾向本報投訴，擔心充滿綠地的長壽公園未來在市府蓋活動中心後，會破壞當地景觀與民眾休憩地方，民政局回應已經有針對外觀調整活動中心位置。圖／樹林區公所提供
有民眾向本報投訴，擔心充滿綠地的長壽公園未來在市府蓋活動中心後，會破壞當地景觀與民眾休憩地方，民政局回應已經有針對外觀調整活動中心位置。圖／樹林區公所提供

繼8月樹林長壽公園搶救綠地自救會到市府抗議後，又有在地居民向本報投訴，反對在公園內蓋活動中心，避免當地少有的綠地與休憩場所被破壞。民政局表示，已經有評估過把活動中心位置往內移，看起來不會太突兀，也會請樹林區公所持續和反方溝通。

興建活動中心工程這次包在交通局規畫要在長壽公園蓋地下停車場計畫中，民政局指出，現在要獨立蓋活動中心較難，近年才都會以共構形式，設計多功能用途如銀髮俱樂部、老人共餐等活動中心。停車場工程預計下月動工，會先往地下開挖，等地下工程基礎做好才會蓋活動中心。

讀者投訴，居民不是不需要活動中心，但方圓1.6公里內已經有7座活動中心，接近長壽公園就有樹西與停七2處活動中心，已足夠使用。讀者認為，長壽公園是現成的大自然活動中心，裡面不少樹木樹齡都超過50年，附近樹西、樹德與樹福3個里居民約1萬3千人，圍繞公園每天來往有數千人，公園一直是大家聊天、運動的最愛。

民政局表示，雖然方圓1.6公里內有7座活動中心，但如果有需求，不代表不能再蓋，且長壽公園到最近活動中心也要數百公尺，對長輩並不方便。

讀者則說，現在病毒肆虐，市府應跟上世界腳步，共同維護公園綠地、廣建公園，怎麼能反其道而行？當地不少人也為反對設立活動中心加入自救會，不希望綠地中出現水泥建物。

依活動中心設計來看，長壽公園總面積約9000平方公尺，活動中心約330平方公尺，占比3％，因在公園用地上，只會是地上1層建築物。民政局指出，為避免看起來太突兀，已經有評估反方訴求，把活動中心往內移遠離社區出入口，周邊也會有植栽圍繞。

自救會認為，如果要蓋活動中心，為何不選距離長壽公園不遠的報廢警察宿舍；民政局回應，警察宿舍雖之後會拆除，但依照使用規定，之後還是要作為警察相關設施使用，且該地偏狹長，不適合蓋活動中心。

自救會 停車場

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