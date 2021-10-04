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改裝車轟轟擾民 北市4地點增設聲音照相 今年已罰213件
汽車排氣管「轟轟轟」噪音擾人，為了抓高噪音車輛，台北市環保局從10月分開始，再度新增四處固定式「聲音照相」設備，路段分別為中山北路、承德路、民權東路及忠孝東路等。環保局統計，北市固定聲音照相系統今年元旦上路執法後，先前四處設置地點，環境音量全日最高減少4分貝，夜間最高減少約5分貝。民眾陳情案，上路迄今有1595件，較去年同期1920件，減少17%。
環保局環保稽查大隊顏伶珍表示，截至9月18日止，北市府共偵測3002件高噪音車輛事件，經嚴謹評判，共213輛符合裁罰要件的超標車輛，分別為普通重型機車137輛、27輛大型重機、49輛汽車，測到最高分貝前三名分別為105.8分貝、103.4分貝及102.8分貝。
顏伶珍表示，若測得噪音值超過管制標準86分貝達10分貝以上，將依裁罰標準最高上限3600元予以加重處罰，若再有發現超標情形，可按次進行裁罰。
另外，環保局也表示，為擴大執法力道及廣度，除本月起，已在中山北路等4處路段增設1組固定式「聲音照相」設備，針對其他噪音車常出沒路段，市府也規畫每年100場次「移動式聲音照相」機動性執法，並持續與警方進行夜間聯合攔查，多管齊下，佈網加強高噪音車輛管制。
環保局說，噪音車輛對於周邊居民生活安寧造成相當大的影響，聲音照相是從保護民眾的角度出發，以「抓吵」為原則，車輛只要沒有不當改裝或刻意拉高引擎轉速製造噪音的操駕行為，不會有超標的疑慮，並不用擔憂受罰，呼籲駕駛人在路上行駛時能夠降低音量，一起守護居民的生活品質及社會安寧。
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