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2021台北馬拉松報名啟動 附健康證明可脫口罩跑

中央社 / 台北4日電

疫情趨緩，台北市政府今天宣布，2021台北馬拉松將在12月19日登場，全馬9000個名額、半馬1.9萬個名額今天起開放報名，且須提供PCR或快篩陰性等健康證明，競賽過程即可脫下口罩跑步。

台北市體育局今天指出，2020年台北馬拉松是國內唯一實際舉辦的國際性馬拉松賽事，更是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後全世界規模最大的體育賽事；今年的賽事隨著疫情趨緩，將在12月19日如期舉辦。

體育局表示，馬拉松組一般跑者從今天中午12時起開放報名，半程馬拉松組一般跑者則從明天上午10時起開放報名，報名期間預計至27日下午5時。

台北市副市長蔡炳坤表示，跑者在報名後須提供健康證明才可以領取物資及參賽，健康證明包含接種至少1劑疫苗滿14天、快篩或PCR陰性證明、染疫後痊癒解隔的證明3種方式。

蔡炳坤說，跑者在集合時、賽前皆須配戴口罩，開始跑了就可以把口罩拿下來，到了終點就要盡快再把口罩戴起來。

蔡炳坤進一步表示，今年有12名國外菁英跑者參賽，這12人須按照中央規定、完成邊境管制後才能參賽，且須提供跑前一天的PCR陰性證明，以高規格防疫措施保護跑者、民眾健康，讓台北馬拉松成為最安全的賽事。

體育局長李再立補充，今年的名額與去年一樣，共2.8萬個名額，包含全馬9000個、半馬1萬9000個，跑者抵達終點時會贈送紀念毛巾及專屬口罩，會提醒跑者盡快把口罩戴上。

口罩 馬拉松 體育

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