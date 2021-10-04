熊好券店家覆蓋率僅5.6% 加碼效果差？黃珊珊回應了

行政院五倍券將於雙十連假前開始領取，北市府加碼「台北熊好券」第一波活動也將從10月8日開跑，不過熊好券參與店家，截至10月3日上午7點，店家數僅4485家，覆蓋率僅5.6%。台北市副市長黃珊珊今天表示，的確有一些店家覺得程序有點麻煩，例如還要上傳存摺，有些店家有點挺麻煩，北市府會有輔導團幫忙。另外，許多店家也會透過商圈統一申請。

黃珊珊今天出席台北市國慶升旗及嗡嗡包亮相記者會，被問到台北熊好券店家申請不如預期踴躍時說，她昨天參加東區活動，像Sogo百貨就是統一幫一、兩千家專櫃同時一起申請，個別專櫃申請會比較麻煩，還有商圈也會由商圈統一申請，都希望店家共襄盛舉。

黃珊珊說，的確有店家覺得，有一些店家覺得程序有點麻煩，所以商圈、大的連鎖會統一申請，數量會一次送上來，北市府當然希望店家越多越好，盼加碼幫助辛苦的產業，也希望台北市民能將錢留在台北市消費。

黃珊珊說，北市府是要幫忙台北市的店家，北市府現在就是要宣傳怎麼協助商家上網申請，主要因為還要上傳存摺，這些店家有點挺麻煩，會有專人的輔導團幫忙，會盡全力協助。