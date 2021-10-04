北市國慶嗡嗡包亮相 限量3500份2管道領取

台北市政府第7代國慶嗡嗡包今天亮相，市府表示，本次嗡嗡包是歷代最多功能的包款，限量3500份，民眾可在6日上午線上預約、國慶典禮時入場領取，或是7日起上網登記抽獎。

台北市民政局今天舉行「110年國慶升旗暨慶祝活動」記者會，民政局介紹，第7代嗡嗡包分為「秋風卡其綠」及「清風霧灰藍」兩種款式，可手提、肩背、側背及後背，適合各個年齡層及職業、場合。

民政局指出，今年準備3500份嗡嗡包供民眾領取，其中500份提供給預約參加升旗典禮的民眾，另外3000份則開放民眾上網抽獎並郵寄到家。

民政局表示，欲參加升旗典禮的民眾可至「ACCUPASS 活動通」網站搜尋「中華民國110年國慶升旗暨慶祝活動」，依指示在6日上午11時起完成預約，活動當日憑身分證及電子郵件通知即可入場，搶先領取嗡嗡包。

若無法成功預約或當日不克前往的民眾，可在7日上午11時至8日晚間11時59分，至「ACCUPASS 活動通」網站搜尋「中華民國110年國慶升旗暨慶祝活動」，依指示登記抽獎，國慶當天將以電腦抽籤方式抽出3000名幸運兒並以簡訊通知，將嗡嗡包郵寄到家。

民政局提醒，今年國慶活動因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施人數降載，500名預約參加升旗典禮的民眾須全程固定座位、配戴口罩、實施實聯制；另開放300名民眾現場觀禮，但不會提供嗡嗡包。