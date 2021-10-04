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北市彩虹活動開跑觀巴、光雕秀 還有黃阿瑪公仔陪打卡

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
觀傳局表示，市府前市民廣場劃設彩起跑線，並與網紅「黃阿瑪的後宮生活」合作，打造「揮舞彩虹的貓彩虹公仔」，自即日起至11月30日。記者潘才鉉／攝影
觀傳局表示，市府前市民廣場劃設彩起跑線，並與網紅「黃阿瑪的後宮生活」合作，打造「揮舞彩虹的貓彩虹公仔」，自即日起至11月30日。記者潘才鉉／攝影

為推廣彩虹觀光及提振國內旅遊，台北市觀光傳播局延續去年的Color Taipei彩虹活動，並於今日舉辦「2021 Color Taipei彩虹起跑記者會」。觀傳局表示，彩虹觀光巴士Tour自10月16日起跑，乘客可獲得限量「台北彩虹好禮包」，另外，今年擴大辦理的彩虹光雕秀，將從10月28日至11月6日現場還有彩虹市集及抽獎活動。

觀傳局表示，今年的活動「以愛為名由愛成家」於10月正式起跑，特別安排變裝皇后「女王」及「飛利冰」及知名人氣網紅包括「FJ234」、「企鵝」及「卉卉＆Ginger」參加。另外，也與五福旅遊，KKday，易遊網，易飛網，天海旅行社及喜鴻假期等旅行社合作彩虹專案旅遊套裝行程，供民眾選擇。

觀傳局表示，「彩虹觀光巴士Tour」自10月16日起跑，提供599元的優惠價格，總計20趟次，凡參加的乘客還可獲得限量「台北彩虹好禮包」，包括限定版彩虹口罩、運動毛巾、彩虹束口袋後背包等好禮。

觀傳局長劉奕霆表示，實體同志遊行雖無法舉辦，但北市還是推出彩虹觀光巴士等活動，藉由舉辦活動，讓更多市民看到台北市對於多元文化的支持，也希望在不久將來會再啟動跨國合作，一同支持性別友善的相關議題。

另外，觀傳局表示，今年擴大辦理的彩虹光雕秀，將從10月28日至11月6日，一連10天每晚18:00至21:00在台北市政府前廣場登場，每個半點及整點將拍放長達5分鐘的燈光秀，並結合知名DJ及VJ即興演出，現場還有彩虹市集及抽獎活動。

觀傳局表示，市府前市民廣場劃設彩起跑線，並與網紅「黃阿瑪的後宮生活」合作，打造「揮舞彩虹的貓彩虹公仔」，自即日起至11月30日，欣賞彩虹光雕秀之餘，民眾也能與公仔打卡拍照。

觀傳局表示，「彩虹觀光巴士Tour」自10月16日起跑，提供599元的優惠價格，總計20趟次，凡參加的乘客還可獲得限量「台北彩虹好禮包」。記者潘才鉉／攝影
觀傳局表示，「彩虹觀光巴士Tour」自10月16日起跑，提供599元的優惠價格，總計20趟次，凡參加的乘客還可獲得限量「台北彩虹好禮包」。記者潘才鉉／攝影

觀傳局 北市 巴士

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