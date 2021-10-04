明起下海爽玩免戴罩 北海岸議員透露在地居民心聲

明起上山下海、田間魚塭可有條件免戴口罩，而北海岸有多個海濱景點常吸引不少人潮，引發在地居民討論。新北市議員鄭宇恩表示，過去就有民眾在戲水時將口罩拿下，如今正式鬆綁，但還是希望民眾遇到人潮時要戴上；新北市議員陳偉杰也說，北海岸很多景點連平日都很多人，在地居民多少會擔心，呼籲民眾要做好自主衛生及健康管理。

國內疫情趨緩，指揮中心指揮官陳時中宣布，5日起將放寬戶外戴口罩規定，民眾若在山林、海濱、田間及魚塭等空曠處，且維持社交距離，就不用戴口罩；新北市長侯友宜也說，疫情穩定之際讓民眾回到安全新生活是正確方向，但一定要採「逐步解封」方式進行。

不過，像新北北海岸一向是北台灣熱門景點，每到假日就擠滿大量人潮，在地議員反應，許多居民仍會擔心，還是呼籲民眾若有接近人潮，還是記得配戴起口罩。

鄭宇恩表示，其實在疫情慢慢穩定後，許多在海邊戲水的民眾本來就會在「適當時機」將口罩拿下，現在疫情確定相對趨緩，應該讓民眾有自由選擇的空間，只不過若有人潮聚集、時間停留久的地點，還是呼籲民眾要戴起口罩，以免影響到其他人。

鄭宇恩認為，海邊景點如野柳、金山、沙珠灣等地比較空曠，口罩倒相對可以放鬆，但一些景點或商店街其實很可能有排隊人潮，像是北海岸的肉粽店就每次都滿多人排隊，而也都算在地居民的生活圈內，難免引發緊張，請民眾一定要戴起口罩。

陳偉杰指出，北海岸一帶每到假日人非常多，尤其像是白沙灣、淺水灣及近來完工的芝蘭公園海上觀景平台等地，就連平日都有不少人，目前天氣又還算是炎熱，常有遊客不經意把口罩拿下來，在地居民多少會擔心。