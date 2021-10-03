新北環境知識競賽群雄爭鋒 20名優勝進軍11月全國賽

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市環境知識競賽國中組PK賽畫面。圖／新北市環保局提供
新北市環境知識競賽國中組PK賽畫面。圖／新北市環保局提供

新北市環境知識競賽連續兩天展開，多達238人參賽，新北環保局指出，今年競賽題目靈活，加入全球氣候行動、淨零碳、能源等議題，國際性和時事性兼具，每組取前5名選手代表新北市於11月20日參加全國總決賽。

競賽不只考驗著參賽者對環境知識的廣泛涉略與累積，參賽者若要脫穎而出，平日更要留意時下環境政策發展，同時具有敏銳的觀察力。最後由社會組王碧玉、高中（職）組板橋高中詹凱昕、國中組土城國中曾彩瑩、國小組沙崙國小黃界豪分別取得各組冠軍；各組前5名共20位選手也將代表新北市於11月20日參加全國總決賽。

20名優勝選手中，不僅有經驗豐富的常勝軍，也有以新人之姿擊敗眾多老將的參賽者，還有市民項嘯弘一家三口連兩年一起進軍全國賽，表現相當亮眼。

環保局指出，連續兩天現場，有許多家長陪同孩子了解環保議題與永續環境等知識，今年競賽場設在中華電信學院板橋院本部。

今年新北市環境知識競賽，在20名優勝選手中，項嘯弘一家連續兩年挑戰環境知識競賽，一家人今年依然搶下進軍全國賽資格。圖／新北市環保局提供
今年新北市環境知識競賽，在20名優勝選手中，項嘯弘一家連續兩年挑戰環境知識競賽，一家人今年依然搶下進軍全國賽資格。圖／新北市環保局提供

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