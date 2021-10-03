中和里長辦媒體識讀課 避免傳播假訊息

手機連上網路，動個手指頭，資訊全都捉，卻也因為網路上充斥假訊息，隨手轉發，可能成為散布假資訊的幫兇，為了提升媒體識讀能力，中和區連城里找來中嘉寬頻新視波合作，舉辦媒體識讀分辨假訊息課程，因疫情關係限制室內群眾人數，先邀請鄰長參加當成媒體識讀尖兵，再將正確的媒體識讀資訊傳遞給更多里民。

中和區連城里長林仁凱表示，感謝媒體願意來與鄰長分享如何辨別收到訊息的真假，以及收到不明來源的訊息要如何查證，避免誤傳訊息受罰，同時提醒民眾若真的不了解，也能利用網路資源或是撥打165反詐騙電話查詢，長輩在活動中收穫甚多。

課程當中穿插有獎徵答，活絡課程氣氛，強化媒體識讀的重要性，讓鄰長們留下深刻印象，成為媒體識讀尖兵，準備回去教導居民分享辨識假訊息方法，不被錯誤資訊誤導。

黃姓鄰長說，前陣子滑臉書時看到商品大特價，還點進去填寫資料，當時不知這是詐騙集團的手段，幸好孩子看到後即時阻止，現在他都會利用LINE或是上網搜尋，確認資訊正確與否後再執行下一個動作。

中嘉寬頻新視波總經理徐雪玲表示，隨著社群媒體如「Facebook」、「LINE」等工具的使用越來越普遍，手指一滑便可轉傳分享資訊，但近期許多人將疫苗、民生相關假訊息散播在網路上，不僅導致其他民眾受騙上當，恐還會因違反社會秩序維護法被處以罰鍰。