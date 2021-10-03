快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

中和里長辦媒體識讀課 避免傳播假訊息

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
中和區連城里長林仁凱在地方辦理媒體識讀課，要教長輩如何辨識假訊息。圖／中嘉寬頻新視波提供
中和區連城里長林仁凱在地方辦理媒體識讀課，要教長輩如何辨識假訊息。圖／中嘉寬頻新視波提供

手機連上網路，動個手指頭，資訊全都捉，卻也因為網路上充斥假訊息，隨手轉發，可能成為散布假資訊的幫兇，為了提升媒體識讀能力，中和區連城里找來中嘉寬頻新視波合作，舉辦媒體識讀分辨假訊息課程，因疫情關係限制室內群眾人數，先邀請鄰長參加當成媒體識讀尖兵，再將正確的媒體識讀資訊傳遞給更多里民。

中和區連城里長林仁凱表示，感謝媒體願意來與鄰長分享如何辨別收到訊息的真假，以及收到不明來源的訊息要如何查證，避免誤傳訊息受罰，同時提醒民眾若真的不了解，也能利用網路資源或是撥打165反詐騙電話查詢，長輩在活動中收穫甚多。

課程當中穿插有獎徵答，活絡課程氣氛，強化媒體識讀的重要性，讓鄰長們留下深刻印象，成為媒體識讀尖兵，準備回去教導居民分享辨識假訊息方法，不被錯誤資訊誤導。

黃姓鄰長說，前陣子滑臉書時看到商品大特價，還點進去填寫資料，當時不知這是詐騙集團的手段，幸好孩子看到後即時阻止，現在他都會利用LINE或是上網搜尋，確認資訊正確與否後再執行下一個動作。

中嘉寬頻新視波總經理徐雪玲表示，隨著社群媒體如「Facebook」、「LINE」等工具的使用越來越普遍，手指一滑便可轉傳分享資訊，但近期許多人將疫苗、民生相關假訊息散播在網路上，不僅導致其他民眾受騙上當，恐還會因違反社會秩序維護法被處以罰鍰。

假訊息 LINE

相關新聞

串連雙北84年舊橋逐步退場中 中正橋9日起改走新便橋

串連雙北的中正橋正改建中，目前進入到拆除舊橋作業及新橋橋墩基礎工程，因此自10月9日起，民眾在通行時得改走舊橋旁剛完工之...

新北推免費民宅拉皮 房產專家：房價至少漲1成

新北市老屋多，外牆破舊，颱風一來還可能吹落大片瓷磚，下起「磁磚海」，市府決定以公辦方式推動「整建維護立面修繕示範工程」，...

人潮儀表板續示警 新北：要解封也要做好防疫

今天天氣好，金山老街及烏來等景點續出現人潮並由人潮儀表板示警。新北市長侯友宜今天對口罩鬆綁的議題表示，要解封，也要做好防...

世界動物日前推「遊隼的故事」 國中生參與讓愛飛起來

明天就是世界動物日，新北與民間團體共同舉辦「遊隼的故事」紀錄片發表會，期望透過推廣讓未來每天都是世界動物日。紀錄片導演沈...

太可惜！白晝之夜首推線上卻撞期金鐘 民眾盼實體舉辦

2021台北白晝之夜受疫情影響，首次推出線上版，由昨晚間6時開跑，至今清晨6時，馬拉松12小時，文化局表示，活動開始不到...

台北白晝之夜疫情下改線上舉辦 民眾反應兩極

第6屆台北白晝之夜昨天晚間登場，今年碰上COVID-19疫情，首度改為線上舉辦。有民眾表示，跨越空間的設計相當新穎；也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。