北市設418場社區流感接種站 逾1.1萬人完成接種

中央流行疫情指揮中心今公布北市新增2例境外移入，分別來自馬來西亞及英國，在入境採檢及檢疫期滿前檢驗陽性確診；流感疫苗接種部分，北市設置418場接種站，65歲已上長者可前往施打，目前已有1萬1128人完成接種。

北市衛生局表示，北市今年設置418場社區流感疫苗接種站，替65歲以上長者可就近接種疫苗，公費疫苗開打第2天，已累計完成72個社區接種站、共1萬1128人完成流感疫苗接種，另有747名長者同步接種肺炎鏈球菌疫苗，流感疫苗接種站點可洽里辦公處、轄區健康服務中心。

由於疫苗接種後需至少2周才能產生保護力，北市除在社區設站，也在316家流感疫苗合約院所提供接種服務，讓民眾儘早接種疫苗，以獲得保護力，相關疫苗接種訊息可撥打防疫專線（02）2375-3782及1999市民熱線詢問。