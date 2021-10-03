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串連雙北84年舊橋逐步退場中 中正橋9日起改走新便橋

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
中正橋改建目前進入到舊橋拆除作業及新橋橋墩基礎工程，民眾從10月9日起，往來該路段時得改走舊橋旁剛完工之便橋。圖／新北市工務局提供
中正橋改建目前進入到舊橋拆除作業及新橋橋墩基礎工程，民眾從10月9日起，往來該路段時得改走舊橋旁剛完工之便橋。圖／新北市工務局提供

串連雙北的中正橋正改建中，目前進入到拆除舊橋作業及新橋橋墩基礎工程，因此自10月9日起，民眾在通行時得改走舊橋旁剛完工之便橋，施工單位後續也將辦理跨河鋼拱橋安裝作業，主橋改建工程預計於112年5月完成。

串連雙北的中正橋已有84年歷史，改建工程從108年5月起由雙北攜手展開，期間執行重慶南路高架橋拆除、首座橋墩含其上鋼梁吊裝，以及鋼支堡架立柱作業等，整體工程進度已達47%。

新工處指出，為完成新北端的新橋橋墩基礎，必須先拆除部分舊橋，而目前也已完成便橋，包含上游側雙向六車道之主線便橋、銜接新北環快匝道，以及堤外便道之匝道便橋。

新工處強調，便橋長約80公尺，仍可供雙向各3車道通行，設計上不影響駕駛習慣及貼近原有動線，民眾通行不用另外改道，預計在10月9日起陸續實施交維改道直至新主橋通車前，請民眾行經施工路段減速慢行。

工務局說明，中正橋改建總工程經費22.1億元，由雙北兩政府共同負擔，其中新北市政府分攤9.97億元，並由台北市新工處執行改建工程；這次便道通行，雙北兩市政府也於8月初在永和區永安市民活動中心進行交維改道里民說明會，向市民宣傳改建行車動線，而未來雙北也將持續同心戮力，力拚工程如質如期完工。

新建的中正橋預計在112年5月完工。圖為完工模擬圖。圖／新北市工務局提供
新建的中正橋預計在112年5月完工。圖為完工模擬圖。圖／新北市工務局提供

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