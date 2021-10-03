串連雙北84年舊橋逐步退場中 中正橋9日起改走新便橋

串連雙北的中正橋正改建中，目前進入到拆除舊橋作業及新橋橋墩基礎工程，因此自10月9日起，民眾在通行時得改走舊橋旁剛完工之便橋，施工單位後續也將辦理跨河鋼拱橋安裝作業，主橋改建工程預計於112年5月完成。

串連雙北的中正橋已有84年歷史，改建工程從108年5月起由雙北攜手展開，期間執行重慶南路高架橋拆除、首座橋墩含其上鋼梁吊裝，以及鋼支堡架立柱作業等，整體工程進度已達47%。

新工處指出，為完成新北端的新橋橋墩基礎，必須先拆除部分舊橋，而目前也已完成便橋，包含上游側雙向六車道之主線便橋、銜接新北環快匝道，以及堤外便道之匝道便橋。

新工處強調，便橋長約80公尺，仍可供雙向各3車道通行，設計上不影響駕駛習慣及貼近原有動線，民眾通行不用另外改道，預計在10月9日起陸續實施交維改道直至新主橋通車前，請民眾行經施工路段減速慢行。