新北推免費民宅拉皮 房產專家：房價至少漲1成

新北市老屋多，外牆破舊，颱風一來還可能吹落大片瓷磚，下起「磁磚海」，市府決定以公辦方式推動「整建維護立面修繕示範工程」，協助民宅整修外牆。第一階段免費改造5處41棟建築物，以此做為示範，第二階段已有2處48棟房子提出申請。房產專家認為，拉皮後的老房至少升值1成，若涵蓋範圍廣，連周邊房價都有望微升。

新北超過3、40年的房屋數量極多，不少民眾都期待能藉由都更拆房重建，不過各方意見不同，在整合上實屬不易，許多案子一拖就是3、5年，市容改善問題遲遲無法解決，有些民宅磁磚更是處在搖搖欲墜的狀態，颱風、地震來時，恐會掉落砸到行人。

新北市都更處更新發展科長易德明表示，市府想推廣新觀念，其實都更不是只有拆掉重建這一招，若能將外牆打掉，重新裝修，增加防水工程，就算是老房也能住的很舒適。

易德明指出，市府在第一階段主動找上板橋縣民大道周邊5處共41棟建築合作示範，免費替民宅打掉舊有磁磚，鋪設防水工程，讓屋子外觀看起來就像新房一樣，同時也施作防水工程，老屋最大的問題都獲得解決。目前已有4處完工，剩下1處正在施工中。此次共敲除190平方公尺即將磁磚剝落的牆面進行填補，完成3672平方公尺防水面料塗佈及管線整理。

參與拉皮的民眾林先生說，家中房屋約有30多年歷史，雖沒有結構安全問題，但外牆破舊、漏水問題使他煩惱不已，市府這次協助他們重新整修，讓老屋獲得新生，認為再住1、20年都不是問題。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，40年老屋經拉皮後，外觀立刻變成10年屋，推估個案房價能上升1成；至於區域房價一定會有帶動效果，不過涵蓋面仍是重點，若拉皮房屋在當地占大多數，街廓質感提升後，周邊房屋也會升值，但若涵蓋面較小，周邊老房升值空間便有限。

易德明表示，市府今年3月已開放第二階段「新北市受理民間申請都市更新示範街道環境改善計畫」申請，將由原先主要的板橋區縣民大道周邊，擴大示範到新北8條主要道路或古蹟周邊道路，建立更多示範軸帶，促成區域性環境改善，目前已有兩案送件申請，包括石門知名的「海灣新城」，全案至明年12月31日截止，只要通過審核，都是免費。