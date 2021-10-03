人潮儀表板續示警 新北：要解封也要做好防疫

今天天氣好，金山老街及烏來等景點續出現人潮並由人潮儀表板示警。新北市長侯友宜今天對口罩鬆綁的議題表示，要解封，也要做好防疫，「人潮儀表板」隨時掌控人流車流狀況。

侯友宜今天上午出席世界動物日-「遊隼的故事」紀錄片發表會，媒體詢及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，中央考慮在空曠的地方鬆綁口罩政策的問題表示，在疫情如果相對的穩定，要讓民眾回到一個新型態的安全生活環境，就要逐步的解封，這是一個往正確的方向。

他表示，新北市不但要逐漸解封，也要把防疫做好，在各地風景區，依然會以防疫，讓人潮儀表板隨時掌控人流跟車流的狀況，隨時提醒民眾，在我們放鬆開心過生活的過程當中，不要忘了把防疫做到好。

根據「新北市景點人潮儀表板」，「金山老街」及「烏來立體停車場」已達第1階段管制，建議不再前往；後續若達第2階段管制，將實施人潮分流，第3階段管制將管制人車進入。