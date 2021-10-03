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世界動物日前推「遊隼的故事」 國中生參與讓愛飛起來

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜參與「遊隼的故事」紀錄片發表會並分享心得。
新北市長侯友宜參與「遊隼的故事」紀錄片發表會並分享心得。

明天就是世界動物日，新北與民間團體共同舉辦「遊隼的故事」紀錄片發表會，期望透過推廣讓未來每天都是世界動物日。紀錄片導演沈錦豐認為，讓大家保育動物的關鍵在教育，希望新北每位孩童都能看到；市長侯友宜表示，深澳地區的遊隼連5年成功繁殖，都歸功公私合作；一同觀賞的重慶國中師生也說，透過影片更能了解動物生存不易及大自然的珍貴，希望大家一起來守護。

新北動保處今日與基隆市野鳥學會共同舉辦「遊隼的故事」紀錄片發表會，並由學會常務理事沈錦豐導演分享6年來公私協力的保育成果。現場除有許多團體參與，以及重慶國中師生一同觀賞外，侯友宜也到場觀看表達支持與分享心得。

沈錦豐指出，「遊隼的故事」起源在1994年，學會創會理事長沈振中在新北市發現了第一個遊隼巢位，後來學會決定與政府合作，包含守護棲地、救援落巢及推廣教育等。

沈錦豐強調，人類常只保育自己所愛的動物，所以要擴大愛護的關鍵就是教育，雖然慢但卻有效，希望未來至少新北的孩童都能看到「遊隼的故事」，讓愛護動物從小做起，也希望未來每天都是世界動物日。

侯市長提到，深澳地區的遊隼連5年都有繁殖成功紀錄，這都歸功於公私團體合作；動保處也善盡職責，發揮公權力設定警戒線並結合警力巡邏，創造更友善棲息地，實踐世界動物日的精神。他還說，新北動保處每年救援野生動物案件約6000件，並透過多元方式跟各團體合作。

重慶國中八年級陳同學表示，紀錄片集錦很精彩，看到這麼多愛鳥人士很感動，大自然真的很珍貴，希望身邊的同學都能愛護所有動植物；重慶國中陳老師表示，現在孩子比較沒有機會到郊外去觀賞及了解動物，可能因此產生隔閡，紀錄片剛好能補足這塊，讓同學們了解到小動物的生存艱難。

遊隼是世界上飛行速度最快的鳥類，新北公私協力守護群體的延續及壯大，侯友宜為感謝民間團體奉獻，也在會後頒發遊隼紀錄獎、守護獎及醫療獎，分別由基隆鳥會鄭暐理事長、瑞芳導覽協會鄭國清理事長與社團法人台灣猛禽研究會林思民理事長代表受獎。

新北市長侯友宜與民間團體、重慶國中師生一同參與「遊隼的故事」紀錄片發表會。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜與民間團體、重慶國中師生一同參與「遊隼的故事」紀錄片發表會。記者李成蔭／攝影
「遊隼的故事」紀錄片發表會，基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐導演分享6年來公私協力的保育成果。
「遊隼的故事」紀錄片發表會，基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐導演分享6年來公私協力的保育成果。
「遊隼的故事」紀錄片發表會，新北重慶國中師生與市長侯友宜一同觀賞紀錄片集錦。記者李成蔭／攝影
「遊隼的故事」紀錄片發表會，新北重慶國中師生與市長侯友宜一同觀賞紀錄片集錦。記者李成蔭／攝影
遊隼是世界上飛行速度最快的鳥類。圖／基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐提供
遊隼是世界上飛行速度最快的鳥類。圖／基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐提供

紀錄片 侯友宜

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