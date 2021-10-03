世界動物日前推「遊隼的故事」 國中生參與讓愛飛起來

明天就是世界動物日，新北與民間團體共同舉辦「遊隼的故事」紀錄片發表會，期望透過推廣讓未來每天都是世界動物日。紀錄片導演沈錦豐認為，讓大家保育動物的關鍵在教育，希望新北每位孩童都能看到；市長侯友宜表示，深澳地區的遊隼連5年成功繁殖，都歸功公私合作；一同觀賞的重慶國中師生也說，透過影片更能了解動物生存不易及大自然的珍貴，希望大家一起來守護。

新北動保處今日與基隆市野鳥學會共同舉辦「遊隼的故事」紀錄片發表會，並由學會常務理事沈錦豐導演分享6年來公私協力的保育成果。現場除有許多團體參與，以及重慶國中師生一同觀賞外，侯友宜也到場觀看表達支持與分享心得。

沈錦豐指出，「遊隼的故事」起源在1994年，學會創會理事長沈振中在新北市發現了第一個遊隼巢位，後來學會決定與政府合作，包含守護棲地、救援落巢及推廣教育等。

沈錦豐強調，人類常只保育自己所愛的動物，所以要擴大愛護的關鍵就是教育，雖然慢但卻有效，希望未來至少新北的孩童都能看到「遊隼的故事」，讓愛護動物從小做起，也希望未來每天都是世界動物日。

侯市長提到，深澳地區的遊隼連5年都有繁殖成功紀錄，這都歸功於公私團體合作；動保處也善盡職責，發揮公權力設定警戒線並結合警力巡邏，創造更友善棲息地，實踐世界動物日的精神。他還說，新北動保處每年救援野生動物案件約6000件，並透過多元方式跟各團體合作。

重慶國中八年級陳同學表示，紀錄片集錦很精彩，看到這麼多愛鳥人士很感動，大自然真的很珍貴，希望身邊的同學都能愛護所有動植物；重慶國中陳老師表示，現在孩子比較沒有機會到郊外去觀賞及了解動物，可能因此產生隔閡，紀錄片剛好能補足這塊，讓同學們了解到小動物的生存艱難。