太可惜！白晝之夜首推線上卻撞期金鐘 民眾盼實體舉辦

2021台北白晝之夜受疫情影響，首次推出線上版，由昨晚間6時開跑，至今清晨6時，馬拉松12小時，文化局表示，活動開始不到一個小時上線民眾即達1萬2939人，跨夜展演的線上參與達42萬2105人次瀏覽。不過，昨晚開跑的白晝之夜，撞期電視金鐘獎，也有不少民眾感到可惜，「白晝之夜核心是公共藝術，線上化之後，恐怕只剩公共網路。」

文化局表示，此次再度邀請 「豪華朗機工」共同創辦人林昆穎擔任藝術總監，與均勻製作共同打造全新一站式體驗網站「白晝轉運站」，並以「線上感 Interoperability」號召大眾，享用藝術開啟夜晚的100種方式，包括60組藝術家、12組即時互動音樂人、6組跨域KOL、6組跨世代作家線上接力、7大藝術表演直播、5部電影放映、3場映後座談、1場 Live音樂演出等精彩內容。網站並規劃影音、音樂、直播、互動、聊天室等多元功能，讓民眾一鍵進入藝術場域。

文化局表示，活動開始不到一個小時上線民眾即達1萬2939人，可見民眾對經由參與大型藝術活動重新體驗與人交流的渴望；跨夜展演的線上參與達42萬2105人次瀏覽，Giloo、Line Music等外部連結及線下各響應夜間開放場館的參觀人次尚待彙整統計。而到了清晨6時，仍有1038位民眾在線上一起迎接日出。本次上線觀眾除來自臺灣，還有11.4%的上線觀眾分別來自美國、香港隊、日本、馬來西亞、法國等地。

此次主打數位科技感的白晝一夜，吸引許多網友首次參與。首次參與的李先生表示，昨天晚間6時準時上線，網頁設計很酷，但整體「很沒感覺」，就跟看youtube一樣，單純看影片或圖片，嘗試多次聊天室功能，都無法遇到同樣在線上參與的民眾，不能跟真人互動很無聊，用一下就關掉了。

曾參與過實體活動的楊小姐則說，相當讚賞主辦單位不畏疫情，想出替代方案照常舉辦的精神，跨越空間的設計相當新穎，可惜今年的宣傳力道不足，身邊友人都不知道今年的活動內容，也沒有人在討論。

張先生則認為，昨晚白晝之夜撞期滿滿的金鐘新聞，線上活動參與的人數本來就少，還跟其他重要典禮撞期，實在可惜，而且白晝之夜核心是公共藝術，線上化之後，恐怕只剩公共網路，仍期待未來能舉辦實體活動。