台北白晝之夜疫情下改線上舉辦 民眾反應兩極

2021臺北白晝之夜主視覺。圖／2021臺北白晝之夜提供 第6屆台北白晝之夜昨天晚間登場，今年碰上COVID-19疫情，首度改為線上舉辦。有民眾表示，跨越空間的設計相當新穎；也有民眾認為，無法實體參與缺乏感受度、很無聊。

台北市文化局自2015年開始舉辦「白晝之夜」（Nuit Blanche），今年碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，首度改為線上舉辦，並規劃影音、音樂、直播、互動、聊天室等互動環節，讓民眾一鍵進入藝術場域，實現群聚的渴望。

文化局統計，昨天晚間6時至今天上午6時，不包含外部連結及線下場館的參觀人次，線上參與跨夜展演的累計瀏覽數就達到42萬2105人次，到了上午6時仍有1038名民眾一起迎接日出。

文化局指出，本次活動開始不到1個小時，上線觀眾就達到1萬2939人，整體瀏覽人次除來自台灣，還有11.4%來自美國、香港、日本、馬來西亞、法國等地。

過去不曾參與白晝之夜的李先生表示，受到活動宣傳的數位科技感號召，昨天晚間6時就準時上線，不過雖然網頁設計很酷，但整體「很沒感覺」，就是看影片跟圖片，且試了很多次聊天室功能，都無法遇到同樣在線上參與的民眾，不能跟真人互動很無聊，變成只是單純熬夜，所以用一下就關掉了。

曾參與去年白晝之夜的楊小姐認為，今年的宣傳力道不足，身邊友人都不知道今年的白晝之夜活動內容，更沒有人在討論，相當可惜。

楊小姐說，她本身對藝文活動就有興趣，即便今年改為線上舉辦、無法實體互動，一樣想要共襄盛舉，並讚賞主辦單位不畏疫情仍想出替代方案照常舉辦的精神，跨越空間的設計相當新穎。