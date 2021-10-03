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癲癇學生畢業後足不出戶 新北推關懷計畫替他找工作

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
端端（中）受惠於新北推動青少年就學就業關懷計畫，不只能出門，還找到對於拍片熱情，自己也克服癲癇症可以到燒肉店學習。圖／新北教育局提供
端端（中）受惠於新北推動青少年就學就業關懷計畫，不只能出門，還找到對於拍片熱情，自己也克服癲癇症可以到燒肉店學習。圖／新北教育局提供

新北市1名患有癲癇的端端（化名）從永平國中畢業後，受自身疾病影響，超過1年足不出戶，市府結合民間資源，推動「HOPE青少年就學就業關懷計畫」，藉由社工幫助，端端可以在家自學拍片，並在介紹下獲得可以到燒肉店打工機會，藉此替孩子找到生涯藍圖。

為避免國中畢業生或對學業沒興趣的中輟生走偏，HOPR青少年就學就業關懷計畫，結合學校、商家及淨化文教基金會等資源，內容包含推動提早關懷專業支持，並提供客製化生涯探索課程、職場體驗及津貼，以及就學就業資源協助孩子適性發展。

計畫自去年實施後已投入575萬追蹤近600名學生，首梯次課程預計10月中完成。教育局表示，今年特別把計畫製作成海報發到各校，只要孩子有需求都可以申請。

端端因自己是癲癇症患者加上個性內向，家人擔心他無法照料自己，國中畢業後他超過1年都待在家，沒有升學或就業，但社工張家銘發現，他內心對拍片充滿熱情，也在社工陪伴下，能夠自己在家自學製作影片技術。端端透露，自己雖然被家人保護著，但他憧憬外面世界，希望能成為YouTuber，體驗外面的自由。

在社工輔導下，端端從封閉在家，到可以藉由家人接送出門，到現在可以獨立搭捷運到兼職的工作室。一次偶然機會下，社工認識中和東港強和牛燒肉店長陳太昇，也把端端狀況告訴店長，店長便答應讓他來店裡學習。

而陳太昇坦言，以端端這年齡層的青少年，剛開始常會受到同儕影響無故缺席造成排班困擾，但他自己也是國中叛逆的過來人，如今有一番事業也希望回饋社會，會用熱誠跟耐心，指導他們回到正軌。

教育局表示，青少年服務與需求是「安居樂業」施政重要政策，因此會彙整市府各局處及民間力量，提供孩子適性轉銜或就業，讓青少年找到人生未來新方向。

社工

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