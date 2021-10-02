新北觀光旅遊網改版 虛擬實境互動線上暢遊美景

新北市觀光旅遊網今天起升級改版，新版網站兼具美感與體驗，新北市府希望使用者像閱讀旅遊書般享受，透過網站虛擬實境（VR）互動，線上欣賞新北美景及體驗智慧貼身導遊服務。

新北市府觀光旅遊局今天表示，與專業觀光團隊聯手，以美感旅行、智慧領路、虛擬實境及低碳綠能，打造「新北市觀光旅遊網」，提供旅客即時、豐富且便利的旅遊服務。

新版網站主視覺以空拍與夜景，展現鼻頭角海岸、九份山城、中和烘爐地、石碇千島湖的美景，從不同的角度與視野，讓瀏覽者感受山海風景的壯闊與寧靜。

觀旅局說，新版網站具備繁體中文、簡體中文、英語、日語、韓語；以「深天藍、文學紙、夢想白」為代表色，簡約的編排設計，讓旅客像閱讀書籍般，細細品味新北的美麗與精彩。

觀旅局說，疫情期間，市府提升觀光旅遊層面的軟硬體設施，還能透過網站的虛擬實境（VR）互動，線上欣賞新北美景及體驗智慧貼身導遊服務。主題網的「新北市線上玩」運用VR互動科技，帶領旅客暢遊淡水海濱、水湳洞，體驗身臨其境的視覺享受。

貼身導遊服務則以使用者體驗與需求，整合「吃、買、玩、住、賞、行」6大需求面，民眾可依自己喜好規劃專屬行程。

主持新網站改版發表會的新北市副市長謝政達表示，疫後振興，除網站改版，觀旅局同時邀旅行社、旅宿業、體驗景點，推出振興五倍券及新北加倍券優惠，一同拚振興商機。