入秋後虎頭蜂攻擊性強 登山長袖長褲勿招惹攻擊速繞道

新北市三貂嶺瀑布步道上月底才發生遊客被虎頭蜂螫傷造成1死3傷，今天大粗坑觀光步道又有一家五口被螫傷。基隆市野鳥學會指出，入秋後是虎頭蜂活動頻繁的時候，虎頭蜂為護巢警戒，對於人類的攻擊性特別強，建議穿著長袖、長褲登山，遇到時要保持冷靜，不要驅趕以免成為攻擊的對象。

瑞芳警分局表示，今天大粗坑觀光步道一家五口共2男3女，最小7歲，最大70歲，遭虎頭蜂蟄傷，均為頭部及手臂遭叮咬，警、消人員到場時5人意識清楚、血壓較高，都無生命危險，救護人員將其分別送往基隆長庚醫院及部立基隆醫院治療。現場由員警設立封鎖線，並通報瑞芳區公所及動保處協助將蜂巢摘除。

基隆市消防局指出，被虎頭蜂螫咬，患部會有腫脹、劇痛、發熱等，嚴重者可能呼吸困難或休克，不可不慎。季節轉變時，蜂群較不穩定，易有攻擊性，築巢時為保護蜂巢，最容易群起攻擊人，民眾要特別小心，不要靠近。

玉山國家公園管理處表示，虎頭蜂的活動範圍在平地至大約1500公尺山地以下，在步道沿線蜂巢容易遭受到驚擾，虎頭蜂一般築巢在樹枝上、地窟內，在秋高氣爽時節，野外活動時應提高警覺。特別是避免走荒徑及無人走過的草叢，或穿著淺色衣物，勿擦香水及使用有芳香味的化妝品，不幸遭蜂群螫咬應儘速就醫。

玉管處說，虎頭蜂會在夏末秋初時的時候，為了準備冬眠所需要的食物及換巢，會大舉出動；另也因為族群繁延而單一蜂巢的質與量，在夏末秋初的時候，進入族群極大期的狀態，此時警戒蜂的巡航範圍理所當然的只會更大，也因此，蜂群變得特別敏感而危險。

入秋後虎頭蜂為護巢警戒，對於人類的攻擊性特別強，基隆市野鳥學會常務理事沈錦豐說，建議穿著長袖、長褲登山，看到有零星出現要保持冷靜，不要用石頭丟或驅趕，避免引起氣流，反引其注意，成為攻擊的對象。