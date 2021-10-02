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搶疫後新經濟 新北新版觀光旅遊網VR互動欣賞美景

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
為了活絡疫後經濟，新北市與專業智慧觀光團隊聯手，以美感旅行、智慧領路、虛擬實境及低碳綠能打造新北市觀光旅遊網。圖／新北市觀旅局提供
為了活絡疫後經濟，新北市與專業智慧觀光團隊聯手，以美感旅行、智慧領路、虛擬實境及低碳綠能打造新北市觀光旅遊網。圖／新北市觀旅局提供

疫情趨緩，新北市觀光旅遊局今日在「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」，公布全新的新北市觀光旅遊網，新版網站兼具美感與體驗，還能透過網站的VR互動線上欣賞新北美景及體驗智慧貼身導遊服務。觀旅局長蔣志薇表示，市府與業者推出振興五倍券及新北加倍券優惠，一同拚振興商機。

蔣志薇表示，為了活絡疫後經濟，新北市與專業智慧觀光團隊聯手，以美感旅行、智慧領路、虛擬實境及低碳綠能打造新北市觀光旅遊網，提供旅客即時、豐富且便利的旅遊服務，並具備中簡英日韓五語系。

不僅網站外觀改變，以往民眾瀏覽旅遊網站時僅能欣賞平面照片，無法身歷其境；觀旅局導入360度VR互動科技和LBS適地專屬貼身導遊服務，民眾可以看到淡水海濱區、水湳洞區的空景，更可進入漁人碼頭、紅毛城、陰陽海、黃金瀑布等多個知名景點，即時享受乘船、漫步海濱平台、賞海的體驗。

另外，網站內也有最佳導遊小客，民眾可與其對話選出最適合的旅遊行程。蔣志薇說，觀旅局除了與Google台灣合作開發網頁外，在網頁內也整合了「吃、買、玩、住、賞、行」六大需求的觀光產業鏈，以及淡蘭古道、青春山海線、微笑山線、OK旅遊等12家特色業者，推出住宿買1送1、住房升等加倍好康，希望搭配五倍券及新北加倍券優惠，振興商機。

新北市副市長謝政達說，為了振興新北觀光產業，除網站改版及推出加倍券優惠外，新北的十分風景區友善步道、中山溫泉公園、新建三貂嶺隧道自行車道及猴硐遊客中心等也將陸續完工，軟硬體同時升級，提供遊客更完善的旅遊體驗。

觀旅局表示，即日起至8日民眾只要進入新北市觀光旅遊網的新北市線上玩專區，找尋「小客」截圖，並在「新北旅客」臉書粉專抽獎活動貼文下留言、上傳截圖、Tag好友，就有機會獲得AirPods、711商品卡及小客多功能側背包，歡迎民眾來新北、玩在地，體驗低碳綠能旅遊。

疫情趨緩，新北市觀光旅遊局今日在「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」，公布全新的新北市觀光旅遊網。記者江婉儀／攝影
疫情趨緩，新北市觀光旅遊局今日在「2021台北國際夏季暨秋季聯合旅展」，公布全新的新北市觀光旅遊網。記者江婉儀／攝影

導遊 新北 VR

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