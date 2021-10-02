土城亞洲路拓寬擬提前完工 議員要求交通號誌整體改善

新北市土城區亞洲路、城林路近年來常常嚴重塞車，尤其自台65線開通之後，市府從去年底開始進行拓寬增設車道，新北市議員江怡臻昨天在市政質詢時指出，希望拓寬工程完成後，能整體規劃交通號誌、標線，帶給土城一條安全好走的道路。新北市長侯友宜表示，目前施工相當順利，並未受到新冠肺炎疫情的影響，應該會提前至11月完工。

江怡臻指出，台65線開通後，帶動整個土城發展，但是交流道下的亞洲路，南接國道3號，北接快速道路，是樹林和土城的主要道路，卻飽受塞車之苦，民眾陳情頻繁，會勘多次都無法有效改善，希望拓寬工程完成後，能整體規劃交通號誌、標線，帶給土城一條安全好走的道路。

此外，亞洲路改善後也增加行人專用道，在改善前的亞洲路常有行人、車爭道狀況，亞洲路改善後增加人行道可更讓周遭居民「行的安全」、上下課的學童「走的安心」。

江怡臻表示，目前大安圳加蓋完成且全面通水，在土城區排水一樣正常良好 ，尤其是在亞洲路，並沒有因為施工造成通洪斷面不夠，證明排水初步過關，希望未來也能夠通過考驗。在地的里長包括員仁里、大安里，對工程過程都相當滿意，甚至製作了感謝狀給施工團隊，這是施工黑暗期相當少見的現象。

侯友宜表示，在地溝通和各局處溝通協調一定會做好，一起做好工程；而在排水方面，也請水利局負責視察，確定不會影響疏洪，甚至還會因為工程，而讓這區段的防淹水設計變得更好，至於交通號誌整體改善也將會責成市府團隊傾聽民意，做好規劃，紓緩塞車車流。