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鶯歌鐵路立體化 新方案近原車站

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北捷運局昨召開說明會提出方案4，把車站移出公園，並縮短與現有車站距離。圖／捷運局提供
新北捷運局昨召開說明會提出方案4，把車站移出公園，並縮短與現有車站距離。圖／捷運局提供

鶯歌鐵路立體化今年初與地方達成共識，預計將全線移至北側山區，不過該方案車站位置在北鶯公園內，與現有鶯歌車站距離太遠，新北捷運局提出新方案，把車站移出公園，並縮短與現有車站距離。新北捷運指出，昨召開說明會新舊方案都有人支持，會再詳細評估再與民眾討論。

鶯歌鐵路立體化原有4個方案，但方案1採原路線高架或地下立體化，但要拆除許多房屋，可行性低；方案2走中山路但路幅不足，可行度也不高；年初與地方達成共識為方案3，卻有車站腹地小等問題；捷運局提出新的方案4。

新北捷運局副局長林耀長說，今年1月與地方以方案3達成共識，將車站朝改線設北鶯公園的共識，新車站則在公園處較靠近山區，民眾認為轉乘不方便，且該處腹地較小，沒有足夠的停車空間。

林耀長表示，昨提出新的方案4，把車站移至中正一路與館前路間，縮短與現有車站的距離，距離臨中正一路轉乘方便，新站體為高架車站，也利用橋下空間進出，但缺點是還要多拆除10餘戶房屋。

新北市議員蘇泓欽說，他支持新的第4方案，對於民眾較為方便，否則方案3未來沒有停車、轉乘空間，但要多拆除民眾房屋，必須多加溝通協調。

林耀長說，昨舉辦的說明會，由於方案3、4各有支持者，捷運局會彙整說明會上的意見，再做詳細研擬後，才會將修正意見送交交通部審查。

新北捷運局今年1月與地方以方案3達成共識，將車站朝改線設北鶯公園的共識，新車站則在公園內較靠近山區，民眾認為轉乘不方便，且該處腹地較小，沒有足夠的停車空間。圖／捷運局提供
新北捷運局今年1月與地方以方案3達成共識，將車站朝改線設北鶯公園的共識，新車站則在公園內較靠近山區，民眾認為轉乘不方便，且該處腹地較小，沒有足夠的停車空間。圖／捷運局提供

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