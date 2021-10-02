紙風車火劫後落腳汐止 侯友宜：兒童表演藝術札根新北

紙風車劇團去年6月道具倉庫遭逢祝融，所有佈景、道具、設備、器材全數付之一炬，又逢疫情重創表演藝術環境。在新北市政府協助下，成功租用國防部軍備局原汐止彈藥庫做為倉儲使用，落腳新北市。市長侯友宜今天前往視察表示，很高興能媒合成功，讓兒童表演藝術札根新北。

新北市文化局表示，市府多次陪同紙風車基金會勘查潛力場地，基金會審慎評估周邊環境及空間條件等因素，紙風車最終落腳位在新北市汐止區的國防部南港營區第三彈藥庫，目前已成功租用國防部軍備局「陸軍南港營區第三庫房」做為倉儲使用。

紙風車基金會表示，汐止彈藥庫因軍方遷移已閒置多年，周遭環境房況較不佳，但考量附近非密集住宅區，巡演結束後，夜間裝卸貨較不會干擾鄰居。且該倉庫鄰近高速公路交通便利，有利於至全台灣各鄉鎮巡演。

侯友宜今天前往視察場地規畫，他說，紙風車劇團去年受疫情影響又碰上倉庫火劫，重創表演藝術環境，對於紙風車後續推動藝術發展造成影響，為尋覓理想倉儲空間，在市府協助下，多次陪同該團勘查潛力場地、協助媒合所需空間。由於該區域長久未使用，市府已先協助鋪平進出要道，並考量人員進出安全，增設周邊巡邏點。

紙風車文教基金會創辦人李永豐表示，紙風車重建倉庫在汐止，也希望產生與在地的連結。未來，將為孩子規畫課外教學，讓各地的孩子可以來參觀紙風車工廠、或是動手做道具，認識表演藝術的幕後工程等，延伸紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程的精神。以創意、美學、愛與關懷為基礎，從新北市出發，也期許紙風車結合各級學校的藝術教育資源，成為全台灣孩子踏上藝術的第一哩路。

新北市經發局長何怡明表示，紙風車位於八里的倉庫去年遭逢祝融後，經發局安排紙風車會勘各潛在場地，8月起邀集相關單位就紙風車需求陸續邀集國產署、軍備局與府內文化局、養工局等單位討論彈藥庫開發可行性，以朝向短期活化利用方式辦理。