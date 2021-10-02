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鬆綁戶外戴口罩？侯友宜：朝鬆綁努力慎防一發不可收拾

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
鬆綁戶外戴口罩？侯友宜：朝鬆綁努力但要慎防一發不可收拾的結果。記者游明煌／攝影
鬆綁戶外戴口罩？侯友宜：朝鬆綁努力但要慎防一發不可收拾的結果。記者游明煌／攝影

新北市長侯友宜今天到汐止視察時，被問到中央有意鬆綁戶外戴口罩規定，侯友宜回應表示，現階段新北和全國的疫情都穩定，戶外環境若能保持適當距離、通風良好，可逐步朝鬆綁方向走，但仍應保持防疫優先、鬆綁其次態度，不能在鬆綁的過程中，破壞了防疫，造成一發不可收拾的結果。

侯友宜說，新北市一切以防疫為最大優先，只要防疫能做得很落實，當然一定要讓民眾盡快回到新型態安全生活，現階段疫情相對的穩定，逐漸朝鬆綁的方向在做。

侯友宜提醒，在鬆綁的過程必須要戒慎恐懼、小心翼翼，不能在鬆綁的過程中，破壞了防疫，造成一發不可收拾的結果，因此防疫優先，鬆綁其次，目前朝鬆綁的方向努力。

侯友宜表示，目前新北的疫情相對穩定，全國疫情也是非常的穩定，目前疫情主要穩定，而且大家都能夠有一個憂患意識，把防疫擺在最優先，就可以朝回復的方向來努力。尤其在戶外如果可以保持適當的距離，通風良好，郊外可以有適當的環境，就可以來慢慢的來做鬆綁。

另外，有關5日起可望鬆綁KTV、遊藝場等休閒娛樂場所。侯友宜表示，只要疫情穩定、配套足夠，就會逐漸往開放走。

侯友宜 疫情 KTV

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