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戶外戴口罩擬鬆綁 侯友宜：防疫優先、鬆綁其次

中央社 / 新北2日電
登山、運動戴口罩易喘不過氣，隨著國內疫情平穩，不少民眾都關心戶外戴口罩的措施是否可能放寬。記者曾吉松／攝影
登山、運動戴口罩易喘不過氣，隨著國內疫情平穩，不少民眾都關心戶外戴口罩的措施是否可能放寬。記者曾吉松／攝影

新北市長侯友宜今天談及中央有意鬆綁戶外戴口罩規定時說，現階段疫情相對穩定，戶外環境若能保持適當距離，可逐步朝鬆綁方向走，但仍應保持防疫優先、鬆綁其次態度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中1日表示，近期研議在戶外空曠處、空氣流通且人流少的地方，鬆綁強制戴口罩的規定，預計3日統一公布鬆綁方案，強調規定公布前仍須按規定戴口罩。

侯友宜今天上午到汐止區勘查紙風車劇團使用南港營區第三庫房進度，他會後接受媒體聯訪時表示，目前全國疫情相對穩定，只要大家能保持憂患意識，把防疫擺在最優先，就可以逐步朝鬆綁方向走。

侯友宜強調，鬆綁過程中仍應戒慎恐懼、小心翼翼，避免因為鬆綁破壞防疫，反而造成一發不可收拾疫情，應秉持以防疫優先、鬆綁其次態度。

至於5日起可望鬆綁KTV、遊藝場等休閒娛樂場所。侯友宜表示，只要疫情穩定、配套足夠，就會逐漸往開放走。

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