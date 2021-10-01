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草坡曬被藝術節將登場 獨創「立式」曬被酒店變畫布
草坡曬被藝術節即日起至10月3日在滬尾藝文休閒園區登場，園區指出，去年攜手淡水在地60位拼布藝術家，將草皮化身為五彩藝術地毯，與淡水河、觀音山相輝映，今年首次嘗試進行「立式」曬被，另外還有藝術講座與拼布市集，讓民眾更加了解拼布魅力。
園區說明，拼布藝術主要源自於歐美，是將幾片碎布拼成一片大布，希望藉由拼布縫製而成色彩繽紛的被子，舖「曬」在埔頂草原近3000平方公尺的草地上，宛如為埔頂草原蓋上美麗的五彩藝術地毯，在眾多拼布創作者的努力下共同創造戶外公共藝術絕景。
今年更獨創「立式」曬被，把將捷金鬱金香酒店的白色建築體為畫布，披上色彩繽紛美麗的拼布衣裳，希望透過拼布創作者走出戶外展示、分享彼此作品，讓民眾可與拼布作品近距離接觸進行打卡拍照，欣賞創作者手工精湛細膩的作品，感受創作者結合淡水夕陽橘紅的色彩曬進拼布中，專屬淡水的「草坡曬被藝術節」。
園區指出，將捷金鬱金香酒店也推出曬被節專屬住房專案，一泊二食5940元起，想全程參與「草坡曬被藝術節」的朋友也有三天兩夜9000元起的專案能選擇，這次曬被節專案皆贈送望高樓飲料劵及將捷彩繪袋，三天兩夜專案再加贈滬尾之星雙人下午茶；未入住的民眾想參與草坡曬被活動，只要憑園區消費滿500元發票即可免費入場參觀。
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