草坡曬被藝術節將登場 獨創「立式」曬被酒店變畫布

草坡曬被藝術節即日起至10月3日在滬尾藝文休閒園區登場，園區指出，去年攜手淡水在地60位拼布藝術家，將草皮化身為五彩藝術地毯，與淡水河、觀音山相輝映，今年首次嘗試進行「立式」曬被，另外還有藝術講座與拼布市集，讓民眾更加了解拼布魅力。

園區說明，拼布藝術主要源自於歐美，是將幾片碎布拼成一片大布，希望藉由拼布縫製而成色彩繽紛的被子，舖「曬」在埔頂草原近3000平方公尺的草地上，宛如為埔頂草原蓋上美麗的五彩藝術地毯，在眾多拼布創作者的努力下共同創造戶外公共藝術絕景。

今年更獨創「立式」曬被，把將捷金鬱金香酒店的白色建築體為畫布，披上色彩繽紛美麗的拼布衣裳，希望透過拼布創作者走出戶外展示、分享彼此作品，讓民眾可與拼布作品近距離接觸進行打卡拍照，欣賞創作者手工精湛細膩的作品，感受創作者結合淡水夕陽橘紅的色彩曬進拼布中，專屬淡水的「草坡曬被藝術節」。