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台北第一果菜中繼市場 再延至111年2月完工

中央社 / 台北1日電

台北第一果菜批發中繼市場工程原預計9月底完工，北市府工務局表示，因5、6、7月疫情影響，時程推遲至明年2月底才完工並讓攤商進駐，正在全力趕進度。

台北市政府工務局新建工程處曾表示，台北第一果菜批發中繼市場工原定今年4月完工、6月讓攤商進駐，後因法規因素延至9月底。今天則表示因5月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，工程進度受影響，再延至明年2月底。

一果工務所主任陳國偉表示，當時北農、環南市場皆有疫情傳出，工地與農產拍賣市場連在一起，工人不太敢進場施作，其家人也會怕，直到7月底三級警戒解除、8月的出工數才比較正常。

陳國偉指出，這段期間工人可能會去別的地方工作，陸陸續續請回來施工需要時間，目前正在全力趕進度。

疫情 北市 環南市場

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