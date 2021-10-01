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等車不再日曬雨淋 台大金山分院旁增設候車亭

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台大金山分院旁增設候車亭，民眾等車時不用再日曬雨淋。圖／金山區公所提供
台大金山分院旁增設候車亭，民眾等車時不用再日曬雨淋。圖／金山區公所提供

台灣大學醫院金山分院旁公車站未設置候車亭，民眾雨天候車時需撐傘，晴天更是頂著大太陽候車，非常不方便，新北市政府交通局今天完成增設台大金山分院候車亭，提供民眾有個遮風避雨舒適候車區。

市議員周雅玲表示，台灣大學醫院金山分院旁公車站未設置候車亭，民眾雨天候車時需撐傘，晴天更是頂著大太陽候車，非常不方便，附近居民及看病民眾都反映，增設候車亭遮風避雨。3月經相關單位現場實地勘察，今天完成增設候車亭。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市候車亭已達1402座，每年約新增60座；候車亭新建係利用刷卡大數據的候車人數評估，也兼顧偏遠地區的需求，現場環境條件許可交通局就會儘速排程建置，將持續建置公車候車亭，優化候車環境以鼓勵民眾多多使用大眾運輸。

金山區長廖武輝表示，感謝市府交通局本次改善工程除提供舒適安全候車空間以外，更增設電子智慧看板，此外亦設有LED照明設備以符合節能減碳潮流，藉以使通勤民眾得以有一個舒適便利的候車環境。

台大金山分院旁增設候車亭，民眾等車時不用再日曬雨淋。圖／金山區公所提供
台大金山分院旁增設候車亭，民眾等車時不用再日曬雨淋。圖／金山區公所提供
台大金山分院旁增設候車亭，民眾等車時不用再日曬雨淋。圖／金山區公所提供
台大金山分院旁增設候車亭，民眾等車時不用再日曬雨淋。圖／金山區公所提供

金山 公車

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