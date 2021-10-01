等車不再日曬雨淋 台大金山分院旁增設候車亭

台灣大學醫院金山分院旁公車站未設置候車亭，民眾雨天候車時需撐傘，晴天更是頂著大太陽候車，非常不方便，新北市政府交通局今天完成增設台大金山分院候車亭，提供民眾有個遮風避雨舒適候車區。

市議員周雅玲表示，台灣大學醫院金山分院旁公車站未設置候車亭，民眾雨天候車時需撐傘，晴天更是頂著大太陽候車，非常不方便，附近居民及看病民眾都反映，增設候車亭遮風避雨。3月經相關單位現場實地勘察，今天完成增設候車亭。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，新北市候車亭已達1402座，每年約新增60座；候車亭新建係利用刷卡大數據的候車人數評估，也兼顧偏遠地區的需求，現場環境條件許可交通局就會儘速排程建置，將持續建置公車候車亭，優化候車環境以鼓勵民眾多多使用大眾運輸。