金山地瓜季登場 到生態農場挖地瓜、看動物

金山甘藷季登場，今年受到疫情影響，沒有辦理甘藷節焢窯活動，不過推廣地瓜的好禮抽獎活動進行中，而疫情稍稍趨緩，不少在地農場都有產地挖地瓜體驗行程，不但能夠挖地瓜，還有季節限定的蝙蝠可以觀察，充實金山甘藷之旅的行程內容。

遠足生態農場陳琬婷說，農場中生態相當豐富，有打招呼羊、兔子、呆呆鵝、呆呆鴨還有快樂的咕咕雞，而今年碰上疫情，園區內遵守指引進行防疫工作，除了人流管制外，也會引導遊客在戶外的導覽活動，要拉開社交安全距離。

在遠足生態農場中，可以體驗生態導覽、可愛動物互動，還有烤雞蛋糕DIY，近來逐漸恢復內用，焢窯烤雞與烤地瓜也重新開窯提供體驗，遠足生態農場要在遵守防疫指引下，提供安心的生態農場旅遊體驗，民眾不妨把握金山甘藷季，到遠足生態農場走走，親近大自然，品嚐現挖地瓜的新鮮好滋味。