公園開放首日視察被孩童認出 柯文哲：才3歲就認識我？

國內疫情趨緩，本土案例連續幾日「+0」，北市今起開放公園兒童遊戲場，市長柯文哲於下午前往象山公園視察防疫狀況，有不少幼童開心地在公園內玩耍，柯見狀便問是否認識他，才3歲的孩童馬上回「柯文哲」，柯回應「哇！你三歲就認識我喔？你要投票還要等10幾年」。

北市工務局管轄的公園設施逐步解封，孩童引頸期盼的兒童遊戲場今天正式開放。公園處呼籲，至公園使用各項設施時，應遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，保護自己也守護家人健康。

柯文哲前往信義區象山公園視察防疫清消狀況，公園處的工作人員正在清潔遊具設施，一旁有不少孩童正在玩耍，柯問孩童是否認識他？才3歲的孩童秒回「柯文哲」，柯回應「哇！你3歲就認識我喔？」，還打趣地說「你要投票還要等10年」，不斷稱讚「真聰明」。

柯文哲受訪時表示，開放公園也是參考其他國家的經驗，如果突然一下就開放會大亂，後來就學乖了，因為現在疫苗覆蓋率越來越高，所以開放程度也相對高，還是要保持觀察，一步一步開放比較安全。

公園處表示，北市自9月12日起便無不明感染源確診個案至今，防疫成果得來不易，而公園屬於開放場域，無法實施單一出入口及管制人流進出動線，民眾在使用兒童遊具設施前，應主動配合實聯制，自主掃描QRCode、全程佩戴口罩，使用遊具前後勤洗手。