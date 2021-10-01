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公園開放首日視察被孩童認出 柯文哲：才3歲就認識我？

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲視察象山公園防疫清消狀況，被3歲小孩認出來，還不斷誇「真聰明」。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲視察象山公園防疫清消狀況，被3歲小孩認出來，還不斷誇「真聰明」。記者鍾維軒／攝影

國內疫情趨緩，本土案例連續幾日「+0」，北市今起開放公園兒童遊戲場，市長柯文哲於下午前往象山公園視察防疫狀況，有不少幼童開心地在公園內玩耍，柯見狀便問是否認識他，才3歲的孩童馬上回「柯文哲」，柯回應「哇！你三歲就認識我喔？你要投票還要等10幾年」。

北市工務局管轄的公園設施逐步解封，孩童引頸期盼的兒童遊戲場今天正式開放。公園處呼籲，至公園使用各項設施時，應遵守防疫規定，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，保護自己也守護家人健康。

柯文哲前往信義區象山公園視察防疫清消狀況，公園處的工作人員正在清潔遊具設施，一旁有不少孩童正在玩耍，柯問孩童是否認識他？才3歲的孩童秒回「柯文哲」，柯回應「哇！你3歲就認識我喔？」，還打趣地說「你要投票還要等10年」，不斷稱讚「真聰明」。

柯文哲受訪時表示，開放公園也是參考其他國家的經驗，如果突然一下就開放會大亂，後來就學乖了，因為現在疫苗覆蓋率越來越高，所以開放程度也相對高，還是要保持觀察，一步一步開放比較安全。

公園處表示，北市自9月12日起便無不明感染源確診個案至今，防疫成果得來不易，而公園屬於開放場域，無法實施單一出入口及管制人流進出動線，民眾在使用兒童遊具設施前，應主動配合實聯制，自主掃描QRCode、全程佩戴口罩，使用遊具前後勤洗手。

公園處說，兒童遊戲場每天都會進行1次消毒，若有確診足跡公布時，該公園設施將會暫停使用3天，並進行全面消毒。

公園處每日派人於北市內的公園進行清消1次。記者鍾維軒／攝影
公園處每日派人於北市內的公園進行清消1次。記者鍾維軒／攝影
柯文哲和孩童聊天。記者鍾維軒／攝影
柯文哲和孩童聊天。記者鍾維軒／攝影
柯文哲用台北通掃描QRCode實聯制進入象山公園。記者鍾維軒／攝影
柯文哲用台北通掃描QRCode實聯制進入象山公園。記者鍾維軒／攝影
公園處每日派員至公園內進行清消1次。記者鍾維軒／攝影
公園處每日派員至公園內進行清消1次。記者鍾維軒／攝影
柯文哲用台北通掃描QRCode實聯制進入象山公園。記者鍾維軒／攝影
柯文哲用台北通掃描QRCode實聯制進入象山公園。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲視察公園防疫清消狀況。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲視察公園防疫清消狀況。記者鍾維軒／攝影

柯文哲 北市 口罩

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