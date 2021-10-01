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完成丈夫遺願獻愛心 汐止婦人捐復康巴士

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區農會前代表廖波先生夫人偕同子女，以丈夫名義，捐贈一輛復康巴士。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區農會前代表廖波先生夫人偕同子女，以丈夫名義，捐贈一輛復康巴士。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區農會前代表廖波先生，生前熱心公益，就算生病了，在病榻中不忘交待，用畢生積蓄捐贈復康巴士，為了完成遺願，廖波的夫人偕同子女，以丈夫名義，捐贈一輛復康巴士，由新北市政府社會局長張錦麗代表受贈，並回贈感謝獎牌。

廖波女兒廖昱雯說，因為爸爸在一生病的開始，就有感於生病的人往返醫院很無助，尤其又是困苦人家的話，經濟能力有負擔，所以，才會一直在想著要捐救護車，可是救護車真的造價不是能力所及，所以才會建議爸爸改捐復康巴士，可以造福汐止鄉親，也完成爸爸最後的遺願。

新北市議員白珮茹表示，很感謝廖波先生捐贈復康巴士，相信在天上的廖波先生一定會非常的開心，那廖媽媽也說這是先生的願望，也希望復康巴士留在汐止地區服務更多的鄉親，也讓長者得到更好的照護，感謝所有配合的單位，以及捐贈的家屬，希望有更多的企業、還有愛心人士可以響應復康巴士的捐贈，把愛留在新北。

張錦麗局長代表受贈時表示，廖波生前熱心公益，臨終前亦掛念新北市行動不便市民的福祉，令人感佩，感謝廖家一家人善心捐贈復康巴士及白珮茹議員媒合，造福鄉里，這次受贈的復康巴士是新北市第629輛，市府定會好好運用此輛復康巴士，持續造福身心障礙者及失能長輩。

巴士 汐止

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