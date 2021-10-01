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淡海輕軌藍海線二期說明會 改走河岸民眾有疑慮

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
新北市捷運局在淡水區觀潮廣場舉辦戶外說明會，民眾也提出河岸人潮多，為何不採用接駁公車就好等疑慮。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市捷運局在淡水區觀潮廣場舉辦戶外說明會，民眾也提出河岸人潮多，為何不採用接駁公車就好等疑慮。 圖／紅樹林有線電視提供

淡海輕軌藍海線第二期，原本走老街中正路居民反對，現在改走河岸，因此前(29)日晚上新北市捷運局在淡水區觀潮廣場舉辦戶外說明會，民眾也提出河岸人潮多，為何不採用接駁公車就好等疑慮。對此，捷運局將先前整理好民眾的問題，逐一的向大家解釋。

新北捷運局副局長林耀長表示，過去蒐集民眾意見，主要有輕軌設施是否會距離商家太近，對此捷運局回復最少都有五公尺，另外在河岸路段有空間不足的問題也會將河岸拓寬，也是經過河岸主管單位水利署等機關的審查。

對此民眾也提出河岸人潮多，輕軌該如何行走，以及為何不採用接駁公車就好等問題。

對此新北捷運局副局長 林耀長也提出說明，人潮評估也是包含在送中央審查計劃當中，輕軌經過人潮較多的河岸除了車速依規定也會有警示。

另外對於為何不用公車，捷運局也指出，輕軌與公車運輸效益不同，輕軌運載量較大，且路線固定轉彎無內輪差也較安全，颱風接駁公車，只是因應臨時狀況。

整場說明會，包括了新北市議員蔡錦賢、鄭宇恩、鄭戴麗香、陳偉杰以及立委洪孟楷也都親自出席，關心淡水輕軌重大建設，捷運局也希望透過說明會將民眾的疑慮解釋清楚。

淡海輕軌 捷運

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