瑞芳百歲人瑞慶重陽 長壽秘訣「不挑食」

重陽節將近，今年瑞芳區有8位逾百歲的人瑞及3位滿百歲的人瑞，瑞芳區長施玉祥和里長今(1)天前往人瑞家中探訪，並致贈市府和總統府的金鎖片和禮金，並預祝人瑞重陽佳節快樂。有百歲人瑞喜歡曬太陽，長壽的秘訣是不挑食，什麼都愛吃。

百歲人瑞楊烈轟先生，年輕的時候是吉慶小學的老師，非常喜歡小孩也非常有愛心，每年都會捐贈2次米給四腳亭地區的低收入戶及殘障協會，里長謝永昌多次要提名模範父親，他都低調拒絕，之前跌倒導致身體狀況稍差，很喜歡曬太陽，長壽的秘訣是不挑食，什麼都愛吃。

吉安里長謝永昌表示，楊老師是吉慶國小退休的老師，四腳亭有很多都是他教過的學生，自己的幾個哥哥也都是老師的學生，楊老師退休後對地方還是都很關心，為人非常的客氣。

百歲人瑞賀光春先生是非常值得尊重的長輩，與鄰里相處的很融洽，年輕的時候經營成衣，賣衣服賣了幾十年，現在交給孫女管理，每天還是喜歡到店面，把吊衣服整理衣服當成運動，長壽的秘訣是吃的好、睡的好，每天都保持心情的愉快。

東和里長周樹木表示，賀伯伯是他的老鄰居，很照顧每一個鄰居，自己的身活起居也都照顧的很好，今年104歲高壽，非常恭喜，也帶來蛋糕一起慶祝，祝福伯伯健康呷百二，每天都快樂。

瑞芳區長施玉祥表示，代表市長前來致贈重陽禮金和總統府的金鎖片，今天看到長者每位都很健康，感到很高興，祝賀所有的長者重陽節快樂，身體健康。

每位長輩看起來都很開心，慶祝重陽節的意義貴在敬老，希望社會大眾多關懷長輩，也希望所有的長輩都能天天開心，迎接樂活長壽的每一天。