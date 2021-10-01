快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」國慶出現中華民國國旗 稱遭駭客入侵

瑞芳百歲人瑞慶重陽 長壽秘訣「不挑食」

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
芳區長施玉祥和里長前往人瑞家中探訪，並致贈市府和總統府的金鎖片和禮金，並預祝人瑞重陽佳節快樂。 圖／觀天下有線電視提供
芳區長施玉祥和里長前往人瑞家中探訪，並致贈市府和總統府的金鎖片和禮金，並預祝人瑞重陽佳節快樂。 圖／觀天下有線電視提供

重陽節將近，今年瑞芳區有8位逾百歲的人瑞及3位滿百歲的人瑞，瑞芳區長施玉祥和里長今(1)天前往人瑞家中探訪，並致贈市府和總統府的金鎖片和禮金，並預祝人瑞重陽佳節快樂。有百歲人瑞喜歡曬太陽，長壽的秘訣是不挑食，什麼都愛吃。

百歲人瑞楊烈轟先生，年輕的時候是吉慶小學的老師，非常喜歡小孩也非常有愛心，每年都會捐贈2次米給四腳亭地區的低收入戶及殘障協會，里長謝永昌多次要提名模範父親，他都低調拒絕，之前跌倒導致身體狀況稍差，很喜歡曬太陽，長壽的秘訣是不挑食，什麼都愛吃。

吉安里長謝永昌表示，楊老師是吉慶國小退休的老師，四腳亭有很多都是他教過的學生，自己的幾個哥哥也都是老師的學生，楊老師退休後對地方還是都很關心，為人非常的客氣。

百歲人瑞賀光春先生是非常值得尊重的長輩，與鄰里相處的很融洽，年輕的時候經營成衣，賣衣服賣了幾十年，現在交給孫女管理，每天還是喜歡到店面，把吊衣服整理衣服當成運動，長壽的秘訣是吃的好、睡的好，每天都保持心情的愉快。

東和里長周樹木表示，賀伯伯是他的老鄰居，很照顧每一個鄰居，自己的身活起居也都照顧的很好，今年104歲高壽，非常恭喜，也帶來蛋糕一起慶祝，祝福伯伯健康呷百二，每天都快樂。

瑞芳區長施玉祥表示，代表市長前來致贈重陽禮金和總統府的金鎖片，今天看到長者每位都很健康，感到很高興，祝賀所有的長者重陽節快樂，身體健康。

每位長輩看起來都很開心，慶祝重陽節的意義貴在敬老，希望社會大眾多關懷長輩，也希望所有的長輩都能天天開心，迎接樂活長壽的每一天。

瑞芳

延伸閱讀

剛過百歲生日 淡水人瑞李子九分享1秘訣

新北瑞芳鼻頭角步道一對男女迷路受困礁石 救出無大礙

影／高雄女子回瑞芳娘家 開車誤踩油門衝進近百年老宅

瑞芳旅遊客廳試營運 「瑞芳的松菸」露台鐵道夕陽好美

相關新聞

籲打流感疫苗 柯文哲帶頭接種

公費流感疫苗昨天開打，台北市長柯文哲和衛生局長黃世傑也率先挽起衣袖，至台北市立聯合醫院仁愛院區接種。柯文哲指出，65歲以...

居家辦公傳減薪 北市議員批沒查沒罰

疫情三級警戒期間不少公司實施居家辦公，台北市議員王浩指出，他接獲民眾反映，只領到8折薪，但勞動局9月才進行企業訪視，早「...

北市狂犬病疫苗47場免費注射

國內疫情逐漸趨緩，北市府將展開動物防疫工作，加強動物傳染病防疫，即日起至12月底，動保處已規劃47場次「山區鄰里家犬貓狂...

社團臉譜／樂心關懷協會 助弱捐車捐物資

新北市樂心關懷協會成立5年多，理事長林陽晉表示，過去在擔任家長會長期間，看到很多需要幫助的弱勢學生，有感不是每屆家長會長...

塭仔圳路面 似「通勤版」魷魚遊戲

新北大力推動塭仔圳市地重劃，第一區已工程全面展開，第二區工程也在上月底申報開工。市議員何淑峯指出，塭仔圳的路面都是釘子、...

新北94件體育用品違規 最高罰20萬

東京奧運落幕，台灣選手奪牌創造佳績，運動產業持續發燒，新北市經發局辦理運動用品專案抽查，總計抽查489件，查獲94件標示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。