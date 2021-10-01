快訊

第10輪加開BNT仍被「放生」上班族：我的第一劑在哪

港府官員IG「十一」國慶出現中華民國國旗 稱遭駭客入侵

金山高中攜手朱銘美術館 讓科技結合藝術

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
金山高中與朱銘美術館合作，應用科技結合藝術打造裝飾品。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中與朱銘美術館合作，應用科技結合藝術打造裝飾品。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中與朱銘美術館合作，應用科技結合藝術打造裝飾品，未來將會在中山溫泉公園啟用後展示，準備做為裝置藝術為公園來點綴，金山高中期待透過這次的創作學習，讓科技結合藝術，應用於生活中，激發學省多元智能學習，培養解決生活問題的能力。

金山溫泉公園即將以全新面貌與民眾見面，近來金山高中與朱銘美術館合作，應用科技結合藝術打造裝飾品，未來在中山溫泉公園啟用後，要做為裝置藝術為公園點綴，不僅結合了科技、藝術與生活，朱銘美術館的老師，更帶領學生們取材家鄉的特色元素，讓藝術品中，看得見金山在地的人文特色。

朱銘美術館教育推廣部主任陳冠穎指出，即將要在中山溫泉公園展示的作品為雷射雕刻的杯墊以及燈飾，在作品上可以見到在地特色，像是溫泉圖樣、風力發電等等，透過老師引導、學生創作、雷射雕刻完成個別作品，之後會再集合起來打造成為一幅集體創作藝術品，讓社區民眾看見學生創意，也看見金山在地文化。

金山高中校長賴來展說，金山高中教育科技中心透過這次與朱銘美術館的合作，讓科技結合藝術，並且應用於生活之中，藉此要激發學生的多元智能學習，培養學生解決生活問題的能力，將科技生活化，創作生活化的藝術作品，展示在中山溫泉公園中，讓不論是在地或是外來遊客都可以看見，金山高中學生的無限創意。

金山 溫泉 美術館

延伸閱讀

重要中國藝術藏家Parry家族珍品 下週起香港邦瀚斯展出

金山中角灣「包山包海微美館」開張 11創作人溫泉風情

23公頃藝術文化亮點！香港西九文化區新地標　世界級藝術聚集地

夜闖金山地熱探勘工地偷513公斤銅線 損失16萬 警揪3男

相關新聞

籲打流感疫苗 柯文哲帶頭接種

公費流感疫苗昨天開打，台北市長柯文哲和衛生局長黃世傑也率先挽起衣袖，至台北市立聯合醫院仁愛院區接種。柯文哲指出，65歲以...

居家辦公傳減薪 北市議員批沒查沒罰

疫情三級警戒期間不少公司實施居家辦公，台北市議員王浩指出，他接獲民眾反映，只領到8折薪，但勞動局9月才進行企業訪視，早「...

北市狂犬病疫苗47場免費注射

國內疫情逐漸趨緩，北市府將展開動物防疫工作，加強動物傳染病防疫，即日起至12月底，動保處已規劃47場次「山區鄰里家犬貓狂...

社團臉譜／樂心關懷協會 助弱捐車捐物資

新北市樂心關懷協會成立5年多，理事長林陽晉表示，過去在擔任家長會長期間，看到很多需要幫助的弱勢學生，有感不是每屆家長會長...

塭仔圳路面 似「通勤版」魷魚遊戲

新北大力推動塭仔圳市地重劃，第一區已工程全面展開，第二區工程也在上月底申報開工。市議員何淑峯指出，塭仔圳的路面都是釘子、...

新北94件體育用品違規 最高罰20萬

東京奧運落幕，台灣選手奪牌創造佳績，運動產業持續發燒，新北市經發局辦理運動用品專案抽查，總計抽查489件，查獲94件標示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。