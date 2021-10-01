金山高中攜手朱銘美術館 讓科技結合藝術

金山高中與朱銘美術館合作，應用科技結合藝術打造裝飾品，未來將會在中山溫泉公園啟用後展示，準備做為裝置藝術為公園來點綴，金山高中期待透過這次的創作學習，讓科技結合藝術，應用於生活中，激發學省多元智能學習，培養解決生活問題的能力。

金山溫泉公園即將以全新面貌與民眾見面，近來金山高中與朱銘美術館合作，應用科技結合藝術打造裝飾品，未來在中山溫泉公園啟用後，要做為裝置藝術為公園點綴，不僅結合了科技、藝術與生活，朱銘美術館的老師，更帶領學生們取材家鄉的特色元素，讓藝術品中，看得見金山在地的人文特色。

朱銘美術館教育推廣部主任陳冠穎指出，即將要在中山溫泉公園展示的作品為雷射雕刻的杯墊以及燈飾，在作品上可以見到在地特色，像是溫泉圖樣、風力發電等等，透過老師引導、學生創作、雷射雕刻完成個別作品，之後會再集合起來打造成為一幅集體創作藝術品，讓社區民眾看見學生創意，也看見金山在地文化。

金山高中校長賴來展說，金山高中教育科技中心透過這次與朱銘美術館的合作，讓科技結合藝術，並且應用於生活之中，藉此要激發學生的多元智能學習，培養學生解決生活問題的能力，將科技生活化，創作生活化的藝術作品，展示在中山溫泉公園中，讓不論是在地或是外來遊客都可以看見，金山高中學生的無限創意。