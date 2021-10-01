新北加倍券留不住商機？ 侯友宜：抽獎會超乎想像

新北因應中央的五倍券推出31萬份加倍券，10月20日開放新北市民登記，並在11月8日公布中獎名，11月19日才開放兌換。藍綠議員今在議會都擔心，新北時程太晚無法留住商機，也沒辦法吸引其它縣市民眾的消費。新北市長侯友宜說，將會公布第二波抽獎活動，獎品會超乎他人想像。

新北加倍券提供20萬份「5百換1千」、10萬份「1千換2千」及1萬份「5千換1萬」，最小面額50元方便民眾進行小額採買。每1000元五倍券可換10張面額50元加倍券及5張100元加倍券，適用市場、夜市、觀光工廠、旅宿業、商圈。

民進黨市議員張志豪說，中央五倍券10月8號就開放使用，新北加倍券卻要等到11月8號才抽獎公布中獎名單，會有1個月無法使用，但各縣市都設法要讓民眾掏出五倍券來消費，新北反其道而行，加倍阻撓振興。

張志豪說，高雄在五倍券開放消費日起，不分縣市民眾只要在高雄市內消費，隨時可以兌換成高雄券，不論是現金或五倍券消費，額滿後憑發票可日日抽iPhone 13、周周抽機車、月月抽特斯拉。

國民黨市議員陳儀君指出，六都皆設法五倍券設法把錢留在自己縣市，但除了新北以外，其他五都都開放給其他縣市民眾申請，就只有新北只開放新北市民申請，且新北加倍券沒有照顧到藝文、運動界，都集中在商圈。

侯友宜說，新北加倍券是透過災害準備金來促進庶民經濟，新北市民應該優先享有這些福利，去年三倍券不少外縣市民眾，就無法照顧新北市民。新北還會再公布消費抽獎活動，獎品絕對會超乎他人想像。