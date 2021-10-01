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「黑狗兄」突破北捷文湖線管制 搭一站後自行下車

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
圖／取自「狗狗走失協尋 • 送養 • 救援資訊」臉書
圖／取自「狗狗走失協尋 • 送養 • 救援資訊」臉書

今天上午一隻中小型黑犬，在無飼主攜帶下，誤闖北捷文湖線車站，並進到車廂內，坐了一站後自己跑下車再出站，突破北捷管制。有網友拍下影片貼在「狗狗走失協尋 • 送養 • 救援資訊」臉書，指黑狗看起來很慌張，也有網友說，身體很乾淨，看起來像走失的。

北捷表示，黑犬是木柵站進站誤入列車後，於早上7點06分於萬芳社區站離站，期間並無旅客通報或受驚嚇情形，並未影響營運。

對於攜帶寵物進入捷運，北捷今年9月公布擴大「大型寵物車搭捷運」時段和車站，乘客攜帶寵物搭乘捷運，須保持包裝完固，無糞便、液體洩露出疑慮，動物頭、尾及四肢均不得露出，每1位購票旅客以攜帶1件寵物車。黑狗無人攜帶，北捷研判，主要是出入閘門下方有空隙，狗容易進出。

北捷呼籲旅客，在捷運系統內，如見到其他任何異常情形，在車站請通知站務人員，在列車上透過對講機通知司機員或行控中心，將盡速派員前往處理。另提醒旅客攜帶寵物搭乘，務必遵守相關規定，避免影響其他旅客搭乘。車站如有拾獲寵物，將通報動保單位處理。

寵物 北捷

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