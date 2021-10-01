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議員質疑加倍券發太慢 侯友宜：配合五倍券期程

中央社 / 新北1日電

新北市推31萬份新北加倍券，將以振興五倍券兌換，議員質疑無法照顧經濟弱勢民眾需求、有消費空窗期等。新北市長侯友宜今天說，加倍券是配合五倍券發放期程，一定加倍送。

侯友宜下午到新北市議會進行施政報告，民主進步黨新北市議員林銘仁指出，配合中央振興五倍券，新北可抽加倍券，但很多民眾急需用錢，加倍券為何要等到11月8日才公布中獎名單，市府政策未照顧到經濟弱勢民眾需求。

民進黨新北市議員張志豪也質疑，新北加倍券只限新北市民參加，且振興五倍券10月8日就開放使用，新北加倍券卻要等到11月8日才公布中獎名單，等於要讓市民把振興五倍券收藏在口袋，當其他縣市都在搶消費，新北市卻反其道而行，根本是加倍阻撓振興。

侯友宜答詢指出，加倍券是配合振興五倍券的發放期程，會盡快讓民眾可以消費使用，一定加倍送。

新北市政府經濟發展局解釋，考量中央振興五倍券紙本券分兩梯次發放，其中第二梯次發放期間為11月8日至11月21日，為使領取紙本五倍券市民都有機會參與新北加倍券活動，加倍券才訂於11月8日公布中獎名單，屆時會盡速辦理換購程序。

侯友宜

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